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ЦРУшники "увели" из вендинговых автоматов еды на $3300

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#1
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ЦРУшники "увели" из вендинговых автоматов еды на $3300


Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, через своего генерального инспектора, занимающегося постоянным аудитом этой госорганизации, можно сказать, что сдало своих уже бывших сотрудников на суд общественности, сообщив про них сведения, которые отнюдь не красят американских "рыцарей плаща и кинжала". Эта информация стала доступной только сейчас и как выяснилось, то на протяжении более полугода, а именно с осени 2012 по май 2013 года, несколько сотрудников ЦРУ, грубо говоря, таскали еду из вендинговых автоматов установленных в торговых точках недалеко от их офисов и конечно, не платя за это ни цента.

Один из ЦРУшников, будучи технически грамотным специалистом, когда-то покопавшись в Интернете, свел собранные данные в единую схему и разработал свой способ взлома торговых автоматов с едой. Далее он подобрал несколько как ему казалось надежных напарников и поделился с ними своим "изобретением". Те в ответ только поддержали эту идею. Суть взлома такого автомата состояла в следующем (не повторять - уголовно наказуемо!): сотрудник ЦРУ подходил к автомату с едой и напитками и в определенном месте отсоединял кабель через который шла оплата за товар в платежную систему FreedomPay. После этого он вставлял свою банковскую карту в приемник автомата и типа "оплачивал" выбранную упаковку с продуктом, то есть совершал обычные для такого процесса действия. Однако, на карте в этот момент вообще не было никаких денег и "мозги" автомата отправляли "деньги" просто "в никуда", т.к. напомним, что платежный кабель из автомата был заранее отсоединен. Далее оставалось только забрать из лотка упаковку с продуктом, не заплатив естественно, за это ни цента.

Видимо в итоге ЦРУшники слишком перестарались и владельцы вендинговых машин заметили недостачу, сумели раскрыть эту схему воровства и сообщили "куда надо". Получив сигнал, генеральный инспектор ЦРУ дал указание побыстрей смонтировать видеокамеры наблюдения в незаметных местах рядом с автоматами, где происходило больше всего краж. Ну и далее оставалось только предъявить видеозаписи краж вороватым сотрудникам прямо в лицо и тем в ответ ничего не оставалось делать как признаться в содеянном.

В общей сложности нечестные сотрудники "увели" продуктов на сумму в размере 3 314 долл. США и их конечно, без промедления тут же уволили. Между тем, управление генерального инспектора ЦРУ передало материалы на грабителей автоматов в прокуратуру штата Вирджиния, но Минюст США не дал ходу этому расследованию - видимо чтобы лишний раз не будоражить общественность и раскрыл эту информацию только сейчас.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/594d8b91d6a89
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 02:00.
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