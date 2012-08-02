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Акции Blackberry упали на 12% после неудовлетворительного финансового отчета

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Акции Blackberry упали на 12% после неудовлетворительного финансового отчета
Компания Blackberry сообщила о снижение доходов в первом квартале, что не удовлетворило предварительные ожидания аналитиков. Падение доходов связанно с уменьшением количества заказов от корпоративных клиентов. В результате публикации финансовой отчетности акции компании упали на 6% перед стартом торгов, а при закрытии сократились в цене на 12,2%.



Компания заявила о том, что получила более 3000 заказов от корпоративных клиентов, по сравнению с более чем 3500 заказов в четвертом квартале. Blackberry сосредоточена на производстве программного обеспечения, связанного с рядом последних покупок. Компания также надеется на деятельность в сфере здравоохранения и автомобильной промышленности, что должно привести к росту цены акций. Основные показатели из отчета:
  1. Компания получила прибыль в размере $ 671 или $ 1,23 на акцию в первом квартале 2017 года, который закончился 31 мая. Гором ранее аналогичный период закончился с убытком в размере $ 670 млн или $ 1,28 на акцию.
  2. Квартальный доход включает арбитражную выплату в размере $ 940 млн от компании производителя чипов Qualcomm Inc.
  3. Выручка упала до $ 235 млн с $ 400 млн. Компания сообщила о доходе в размере $ 244 млн, хотя аналитики ожидали средний доход — $ 264,51 млн.
  4. Если не брать в учет товары, Blackberry заработала 2 цента на акцию. В среднем, аналитики ожидали безубыточную картину.



В результате публикации финансового отчета за первый квартал 2017 года, акции Blackberry упали на 12,2% до $ 9,71.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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