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Заемщики МФО тратят на погашение кредитов до 20% от заработка

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#1
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Заемщики МФО тратят на погашение кредитов до 20% от заработка


Согласно данным, предоставленным Микрофинансовыми организациями, заемщики МФО тратят на погашение кредитов до 20% от своих доходов. При этом, общая закредитованность заемщиков МФО даже меньше, чем заемщиков банков. Ведь согласно банковской статистики заемщики банков в среднем тратят на погашение своих кредитов около 25% от заработной платы, а иногда даже и больше.

По словам представителей МФО они стараются не превышать уровень погашения кредитов в 20% от заработной платы, так как в противном случае заемщику трудно будет выполнить свои обязательства перед микрофинансовой организацией.

На мой взгляд все эти цифры очень спорные. Дело в том, что банки при выдаче кредитов часто просят предоставить справку из организации о размере заработной платы, причем в большинстве банков просят не просто справку, написанную "от балды", а справку по форме 2-НДФЛ, то есть должен быть указан официальный размер заработной платы, согласно которого происходит налогообложение сотрудника и с этой суммы обычно платятся все страховые взносы. То есть во многих банках интересует именно реальный доход человека, а не его серая заработная плата.

В микрофинансовых организациях, сам желающий заплатить кредит указывает сумму своего дохода. Причем указывает ту сумму, которая необходима, чтобы получить требуемую сумму кредита. Иногда даже сами сотрудники микрофинансовой организации подсказывают клиенту какой у него должен быть доход. Данные сведения обычно ничем не подкрепляются, кроме заявления самого клиента. Сотрудники микрофинансовых организаций заинтересованы в выдаче как можно большего числа кредитов, обычно их заработная плата зависит от объема выданных кредитов. Займы выдаются тут же, никто никакие сведения не проверяет. Поэтому не удивительно, что микрофинансовые организации подают столь красивую статистику, которая выглядит даже намного более привлекательней, чем то, что сообщают банки.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://bankir.ru/publikacii/20170621...ntov-10008982/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/594d7d65a3bff
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:50
#2
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Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
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Re: Заемщики МФО тратят на погашение кредитов до 20% от заработка
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
По словам представителей МФО они стараются не превышать уровень погашения кредитов в 20% от заработной платы, так как в противном случае заемщику трудно будет выполнить свои обязательства перед микрофинансовой организацией.
А особенно "умным" заемщикам иногда приходится платить и больше, потому что в этом и прошлом месяце не было возможности заплатить, потом сразу все погашу. А так тянется дальше, и дальше, и все по стандартному "кругу ада" для заемщика.
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Старый Сегодня, 00:53
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,701
Благодарностей: 1,807
УГ: 23
КП: 0.262
подарки
Автор темы Re: Заемщики МФО тратят на погашение кредитов до 20% от заработка
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
А особенно "умным" заемщикам иногда приходится платить и больше, потому что в этом и прошлом месяце не было возможности заплатить, потом сразу все погашу. А так тянется дальше, и дальше, и все по стандартному "кругу ада" для заемщика.
У нас люди любят тянуть с выплатами, а с микрофинансовыми организациями такое явно не проходит. Если с банком еще можно потянуть, то с минкрофинансовой организацией точно не стоит.
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