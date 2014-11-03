Почему решили, что Эфириум сможет вытеснить с рынка Биткоин? курсу эфириума резко стартонуть вверх и перегнать стоимость биткоина, как многие аналитики стали прогнозировать исчезновение ведущей валюты из списка лидеров. Почему все так уверены в этом? Неужели это действительно произойдет, и биткоин будет вытеснен с рынка цифровых валют? Давайте попробуем разобраться, реально ли это на самом деле?





Отличительные моменты развития форка и первой криптовалюты



Криптовалюта эфириум сумела чудесным образом обогнать по многим пунктам bitcoin. До этого момента ни одному запущенному форку этого не удавалось. Если взглянуть на общую капитализацию за последние 4 месяца, то у биткоина она снизилась на 48%, а у ethereum поднялась на 26%. И это при том, что криптовалюта эфириум на рынке существует всего лишь 2 года.



Если внимательно изучать эфириум новости, то можно понять, что для мира в целом система ethereum является чем-то большим, нежели распиаренный форк. Большинство пользователей не столько майнинг эфириума интересует, сколько привлекает возможность без всяких ограничений и длительной бумажной волокиты при помощи «умных контрактов» разрабатывать и запускать свои бизнес-проекты. Добыча криптовалюты – дело хорошее. Но ничего не мешает параллельно с этим в системе блокчейн организовывать всевозможные благотворительные проекты, торговлю ценными бумагами, спонсирование стартапов, и пр.



В сравнении с длительными обработками транзакций биткоин, переводы на платформе ethereum обрабатываются в несколько раз быстрее благодаря действующему протоколу GHOST, разработанного создателем Эфира. Если у форка на обработку нового блока уходит всего лишь 12 секунд, то в системе bitcoin это происходит в течение 10 минут. Разница на лицо.



Какие причины не позволят ethereum обойти bitcoin?



Я только что делала невозможное: сравнивала апельсин с клубникой! В момент проектирования эфира Бутерин не собирался дарить миру цифровых денег сильного конкурента биткоину. Замысел состоял в том, чтобы не просто криптовалюту эфириум предложить пользователям, а расширить их возможности и сдружить при помощи тех же самых токенов для персональных смарт-контрактов.



Но так как на просторах рынка цифровых валют подобного альткоина еще не встречали, то пользователи восторженно встретили проект в качестве новой криптовалюты и стали активно мониторить эфириум краны. И вся эта шумиха, поднявшаяся после роста курса эфириума, является прямым подтверждением этого факта.



Не желает народ также обращать внимание на тот факт, что монеты биткоин в обороте систематически увеличиваться не будут. Согласно замыслу, их должно быть выпущено ровно 21 млн. В то время, как майнинг эфириума точной суммой не ограничен. Из этого делаем вывод, наступит время, когда сатоши стабильно будут подниматься в цене, тогда как эфир систематически станет снижать свой курс.



Если после появления на рынке лидирующей валюты акцент делался на ее добыче, то свой проект Виталик решил запускать именно на территории Швейцарии, так как понимал, что не столько майнинг эфириума принесет ему колоссальные суммы прибыли, сколько использование функционала блокчейна банковской системой. А выбранная страна во всем мире славится своими стабильными и процветающими банковскими структурами. Лучшего места и не отыскать для удачного запуска подобного стартапа.



И все же, станет ли ethereum ведущим форком мира?



Эфириум новости высказывают предположение о том, что стоит только паре ETH / BTC достигнуть отметки 0.177 при любой персональной стоимости этих монет, как биткоин тут же уступит свое первенство эфиру. Тогда можно будет официально заявлять о том, что криптовалюта эфириум имеет самую крупную сумму капитализации во всем мире. Команда Бутерина не намерена искусственно провоцировать этот момент, так разные инновационные технологии должны параллельно развиваться, а не топить друг друга.



В завершение



Я вас ознакомила лично со своим мнением. И оно в корне отличается от вашего. Так как многие продолжают свято верить в помощь SegWit , после внедрения которого bitcoin в обязательном порядке должен развиваться уже по новому сценарию. Другие же большую ставку делают на процветание майнинг эфириума… А во что вы верите? Какое будущее пророчите вы для этой пары? Кто все же останется в лидерах? Уступит ли свое место биткоин?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Стоило толькорезко стартонуть вверх и перегнать стоимость биткоина, как многие аналитики стали прогнозировать исчезновение ведущей валюты из списка лидеров. Почему все так уверены в этом? Неужели это действительно произойдет, и биткоин будет вытеснен с рынка цифровых валют? Давайте попробуем разобраться, реально ли это на самом деле?сумела чудесным образом обогнать по многим пунктам bitcoin. До этого момента ни одному запущенному форку этого не удавалось. Если взглянуть на общую капитализацию за последние 4 месяца, то у биткоина она снизилась на 48%, а у ethereum поднялась на 26%. И это при том, чтона рынке существует всего лишь 2 года.Если внимательно изучать, то можно понять, что для мира в целом система ethereum является чем-то большим, нежели распиаренный форк. Большинство пользователей не столькоинтересует, сколько привлекает возможность без всяких ограничений и длительной бумажной волокиты при помощи «умных контрактов» разрабатывать и запускать свои бизнес-проекты. Добыча криптовалюты – дело хорошее. Но ничего не мешает параллельно с этим в системе блокчейн организовывать всевозможные благотворительные проекты, торговлю ценными бумагами, спонсирование стартапов, и пр.В сравнении с длительными обработками транзакций биткоин, переводы на платформе ethereum обрабатываются в несколько раз быстрее благодаря действующему протоколу GHOST, разработанного создателем Эфира. Если у форка на обработку нового блока уходит всего лишь 12 секунд, то в системе bitcoin это происходит в течение 10 минут. Разница на лицо.Я только что делала невозможное: сравнивала апельсин с клубникой! В момент проектирования эфира Бутерин не собирался дарить миру цифровых денег сильного конкурента биткоину. Замысел состоял в том, чтобы не простопредложить пользователям, а расширить их возможности и сдружить при помощи тех же самых токенов для персональных смарт-контрактов.Но так как на просторах рынка цифровых валют подобного альткоина еще не встречали, то пользователи восторженно встретили проект в качестве новой криптовалюты и стали активно мониторить. И вся эта шумиха, поднявшаяся после роста, является прямым подтверждением этого факта.Не желает народ также обращать внимание на тот факт, что монеты биткоин в обороте систематически увеличиваться не будут. Согласно замыслу, их должно быть выпущено ровно 21 млн. В то время, какточной суммой не ограничен. Из этого делаем вывод, наступит время, когда сатоши стабильно будут подниматься в цене, тогда как эфир систематически станет снижать свой курс.Если после появления на рынке лидирующей валюты акцент делался на ее добыче, то свой проект Виталик решил запускать именно на территории Швейцарии, так как понимал, что не столькопринесет ему колоссальные суммы прибыли, сколько использование функционала блокчейна банковской системой. А выбранная страна во всем мире славится своими стабильными и процветающими банковскими структурами. Лучшего места и не отыскать для удачного запуска подобного стартапа.высказывают предположение о том, что стоит только паре ETH / BTC достигнуть отметки 0.177 при любой персональной стоимости этих монет, как биткоин тут же уступит свое первенство эфиру. Тогда можно будет официально заявлять о том, чтоимеет самую крупную сумму капитализации во всем мире. Команда Бутерина не намерена искусственно провоцировать этот момент, так разные инновационные технологии должны параллельно развиваться, а не топить друг друга.Я вас ознакомила лично со своим мнением. И оно в корне отличается от вашего. Так как многие продолжают свято верить в помощь, после внедрения которого bitcoin в обязательном порядке должен развиваться уже по новому сценарию. Другие же большую ставку делают на процветание… А во что вы верите? Какое будущее пророчите вы для этой пары? Кто все же останется в лидерах? Уступит ли свое место биткоин?------------------------

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