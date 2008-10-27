Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:24
#1
Любитель
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 163
Благодарностей: 29
УГ: 1
КП: 0.080
монетизация
Привет!

Есть уникальный сайт (лэндинг, скоро превратится в более разнообразный сайт) petr0seis_точка_ру.
Сайт посвящён книге, в которой я являюсь соавтором. Посещаемость примерно 10 человек в сутки. Это чрезвычайно мало, да, но трафик стабильный. Более того, сейчас в планах глобальное обновление контента, создание ВИКИ (вот здесь подразумевается большой объём работы, очень большой), новостного блока и ещё много идей. Но я не понимаю, можно ли на этом заработать? На сегодняшний момент получается, что работы нужно делать много (и финансировать проект тоже кстати), а денег это не приносит никаких. Или ошибаюсь?

Сейчас я вкладываю 20 т.р. на обновление, но потом нужно обеспечить наполнение сайта и по хорошему его раскрутку (соц сети и т.д.). Точно знаю, что людям интересна тематика и многие из профессионального окружения пользуются сайтом и книгой. В качестве денежной отдачи, пусть будет хотя бы тысяча рублей в месяц, но стабильно и с потенциалом роста до десятков тысяч, хотя бы. Тогда было бы гораздо интереснее развивать проект дальше.

Мне нужен совет. Как я могу монетизировать этот проект? Вставлять рекламные блоки не хочу. Это сразу портит вид сайта (или не страшно? многие привыкли к мельтешению рекламы). Продавать что-либо (информацию например) тоже под вопросом, т.к. часть информации авторская (т.е. лично я не имею права её продавать), а часть информации легко гуглится и деньги брать абсурдно.
Какие ещё варианты?

Спасибо!
Последний раз редактировалось kiriloff; Сегодня в 00:35.
kiriloff на форуме  
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Метки
монетизация сайта, раскрутка сайта
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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