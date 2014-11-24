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Россия опеределила Саудовскую Аравию в апреле по среднесуточной добыче нефти

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Россия опеределила Саудовскую Аравию в апреле по среднесуточной добыче нефти
В апреле Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти. Теперь мы добываем 10.24 миллиона баррелей в сутки, что на 2.8% выше, чем у Саудовской Аравии. Таким образом, Россия стала лидером по добыче нефти.

Это хорошая новость. Но есть новость не очень хорошая. В апреле цена на нефть снизилась на 2.9% по сравнению с мартом. Средняя экспортная цена нефти в апреле составила 357$ за тонну, в то время как средняя рыночная цена нефти составляет 373$ за тонну. Россия вынуждена снижать свои цены, что бы найти рынки сбыта. К тому же часть нефти предоставляется по предоплате, по раннее заключенным контрактам, часть поставляемой нефти является обеспечением раннее взятых кредитов. Этим можно объяснить, почему российская нефть поставляется по ценам ниже рыночных.

Тем не менее, благодаря нефтедобывающей отрасли и увеличению добычи нефти, ВВП страны наконец-то стал медленно, но расти. Помогли и цены на нефть, которые повысились по сравнению с 2016 годом. Все это вместе взятое, позволили Правительство сделать, заявление, что ВВП страны подрос, не смотря на реальное снижение доходов населения, упадок розничного сектора, строительства и промышленности.

Доля экспорта нефти в общем объеме российского экспорта с 2017 года составляет 28%.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/birzhev...tat-1002119856

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/594d75eaa5796
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