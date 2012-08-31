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ФАС: роуминга внутри России быть не должно

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ФАС: роуминга внутри России быть не должно

Понятие внутрироссийского роуминга должно исчезнуть из законодательства РФ. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство уже готовит документы, которые запретят взимать с россиян дополнительную плату за телефонные разговоры внутри страны.

В Федеральной антимонопольной службе считают, что сначала роуминг должен исчезнуть внутри страны, а потом и в рамках Таможенного союза. Игорь Артемьев объяснил, что внутренний роуминг сохранится лишь в виде технического понятия, юридически взимать дополнительные деньги будет нельзя.

Цитата:
"Помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие, как роуминг. Как техническая характеристика, она останется, а как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть.

Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей - это просто позор. Что, не в своей стране живем, что ли?"

Игорь Артемьев напомнил пример Евросоюза, где роуминг недавно был совсем ликвидирован. Как ранее писали "Вести. Экономика" , 15 июня внутри ЕС была отменена плата за роуминг для абонентов компаний европейской мобильной связи. Теперь жители Евросоюза, которые путешествуют внутри ЕС, могут звонить, отправлять sms-cообщения и подключаться к интернету со своих мобильных устройств по тем же ценам, что они платят у себя дома. Но есть и некоторые нюансы. Новые правила действуют только на время коротких поездок по территории ЕС. То есть, если клиент живет в одной европейской стране, а в другой у него заключен договор на услуги мобильной связи, в таком случае рассчитывать на "бесплатный" роуминг ему не стоит.

Новые правила роуминга касаются 28 стран ЕС, включая Великобританию, и трех стран европейского экономического пространства - Исландии, Норвегии и Лихтенштейна. Продолжат платить за роуминг жители Швейцарии, кроме того, некоторые операторы в Андорре, Монако, Сан-Марино и в Ватикане также продолжат работать по старой схеме. Некоторые европейские операторы не стали дожидаться четверга и уже обеспечивают бесплатный роуминг на территории ЕС.

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