Apple усиливает свои позиции против музыкальной платформы Spotify

Apple Music достигает все больших успехов в борьбе против Spofity. По данным отчета RBC Capital Markets, в погоне за удвоением доходов от сферы услуг к 2020 году, технологический гигант ведет переговоры с лейблами о ценах лицензии для потоковой платформы, активно наращивает базу клиентов и разрабатывает оригинальный контент. Согласно опубликованной заметке, сервисы услуг станут такими же крупными, как и компании из списка Fortune 100. По данным RBC, в этом финансовом году Apple Music и iTunes принесут доход около $ 5,5 млрд.
Для того, чтобы развивать музыкальную платформу и конкурировать с главным игроком на рынке потокового вещания музыки Spotify, компания Apple пытается реализовать целый ряд стратегий:
- Снижение цен на годовую подписку: если покупать доступ к сервису на месяц, он стоит $ 9,99. Покупка годовой подписи на Apple Music обойдется клиентам в $ 99 за год, что на 17% дешевле розничной цены.
- Apple ведет переговоры с известными лейблами. Технологический гигант вынужден выплачивать часть заработных денег музыкальным лейблам. В настоящее время представители музыкальной индустрии получают 58% доходов, но Apple пытается снизить число до 55%. Согласно мнению аналитика Bloomberg, лейблы открыты для таких переговоров, если Apple удастся их заверить в общем росте числа подписчиков. К примеру, недавно конкуренту Spotify удалось успешно провести пересмотр отчисляемых процентов.
- Новые социальные функции: на WWDC Apple объявила о возможности делиться песнями и плейлистами со своими друзьями. В предстоящем обновлении пользователи платформы получат возможность просматривать прослушанную друзьями музыку.
- Увеличение музыкальной базы данных: у Apple огромный каталог музыки, но компания не останавливается и постоянно подписывает новых музыкантов.
- Уникальный контент: только в этом году Apple выпустила первые два развлекательные шоу «Планета приложений» и «Совместное караоке».
- Все вышеперечисленные улучшения привели к росту числа подписчиков на 7 миллионов в этом году. По данным RBC, конкурент Spotify вырос на 10 миллионов новых пользователей с сентября 2016 по март 2017 года. Сейчас у Spotify насчитывается 50 миллионов подписчиков, а у Apple Music — 27 миллионов.
Аналитики RBC считают, что нововведения приведут к значительному росту числа пользователей и доходов Apple Music. Банк ожидает, что акции Apple вырастут до $ 168 или на 14,5% от текущей цены в $ 146,81. Только в этом году акции яблочного гиганта выросли на 25,44%.
Перевод специально для mmgp.ru
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