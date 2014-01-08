Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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fintastico.cc - Fintastico

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 00:05
#1
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 475
Благодарностей: 30
УГ: 5
КП: 0.087
fintastico.cc - Fintastico
Я не администратор и не создатель проекта.

Новый проект: Fintastico

Старт 23.06.2017

О проекте:
Цитата:
Инвестировать никогда не было так легко! Наша профессиональная команда состоит из ведущих специалистов в области инвестирования! Все риски, налоговое бремя, оформление договоров и прочие хлопоты мы берем на себя. Для Вас мы приготовили самые выгодные условия. Вы просто, ежедневно, будете получать 5% от суммы своей инвестиции на пожизненной основе. Основная часть нашего портфеля, это долгосрочные высокодоходные инвестиции с минимальными рисками. К каковым например, можно отнести недвижимость в курортных зонах по всему миру. Данные инвестиции несут постоянную прибыль, которой мы готовы поделиться. Участие в нашем проекте, это не просто серые будни. Проект тщательно подготовлен для создания дружного самодостаточного коллектива. Вас ждут разнообразные конкурсы с дорогими призами, разовые акции, премии. С нашей компанией Вы забудете о мыслях "где завтра взять деньги", в место них Вы сможете строить долгосрочные планы на полноценную жизнь. Со старта мы допускаем минимальные вклады в размере 20 рублей. Это сделано лишь по одной причине - в условиях повсеместных лохотронов у Вас будет возможность протестировать проект микро вкладом, чтобы убедиться, что проект платит. Со временем мы уберем данный минимум, увеличив его до 3000 рублей. Те же, кто поверит в нас изначально, заработают больше остальных. Следующим нашим подарком, является резервный фонд в размере 300 000 рублей. Сумма символическая, можно сказать никакая, но придаст не большой уверенности начинающим инвесторам. Для уверенных инвесторов, мы приготовили небольшой бонус. Со старта, в течение 24 часов, будет действовать акция - на вклады более 5000 рублей будет прибавлено 5% от суммы вклада.
Инвестиционный план:
5% В СУТКИ ПОЖИЗНЕННО

Подробности:
Минимальный вклад: 20 руб.
Максимальный вклад: не ограничен.
Минимальная сумма на вывод: 1 руб.
Платёжные системы: Payeer
Реферальские: 10%
Выплаты: автомат

Мой вклад:
Дата операции: 23 Июн 2017 22:52
ID операции: 368136539
Тип операции: перевод
Магазин: fintastico.cc
Статус: выполнен
Сумма списания: 302.88 p
Сумма получения: 302.88 p

Описание счета: Пополнение счета в FINTASTICO | 5% В СУТКИ ПОЖИЗНЕННО!
Номер счета в магазине: 159


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100% РЕФБЕК
kosmonitor на форуме  
Старый Сегодня, 01:01
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,141
Благодарностей: 3,147
УГ: 94
КП: 0.033
подарки
Re: fintastico.cc - Fintastico
ТС прям не перестает удивлять, тащит отборный шлак с мегавкладами по 5 баксов. Не позорился бы хоть шлаконосец
Millioner2014 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:13
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