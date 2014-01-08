Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 01:13 Сегодня, 01:13 Сегодня, 00:05 #1 kosmonitor Любитель

Имя: Константин Пол: Мужской Адрес: Ижевск Инвестирую в: HYIP Регистрация: 18.03.2016 Сообщений: 475 Благодарностей: 30 УГ: 5 КП: 0.087 fintastico.cc - Fintastico Я не администратор и не создатель проекта.

Новый проект: Fintastico

Старт 23.06.2017



О проекте:

Цитата: Инвестировать никогда не было так легко! Наша профессиональная команда состоит из ведущих специалистов в области инвестирования! Все риски, налоговое бремя, оформление договоров и прочие хлопоты мы берем на себя. Для Вас мы приготовили самые выгодные условия. Вы просто, ежедневно, будете получать 5% от суммы своей инвестиции на пожизненной основе. Основная часть нашего портфеля, это долгосрочные высокодоходные инвестиции с минимальными рисками. К каковым например, можно отнести недвижимость в курортных зонах по всему миру. Данные инвестиции несут постоянную прибыль, которой мы готовы поделиться. Участие в нашем проекте, это не просто серые будни. Проект тщательно подготовлен для создания дружного самодостаточного коллектива. Вас ждут разнообразные конкурсы с дорогими призами, разовые акции, премии. С нашей компанией Вы забудете о мыслях "где завтра взять деньги", в место них Вы сможете строить долгосрочные планы на полноценную жизнь. Со старта мы допускаем минимальные вклады в размере 20 рублей. Это сделано лишь по одной причине - в условиях повсеместных лохотронов у Вас будет возможность протестировать проект микро вкладом, чтобы убедиться, что проект платит. Со временем мы уберем данный минимум, увеличив его до 3000 рублей. Те же, кто поверит в нас изначально, заработают больше остальных. Следующим нашим подарком, является резервный фонд в размере 300 000 рублей. Сумма символическая, можно сказать никакая, но придаст не большой уверенности начинающим инвесторам. Для уверенных инвесторов, мы приготовили небольшой бонус. Со старта, в течение 24 часов, будет действовать акция - на вклады более 5000 рублей будет прибавлено 5% от суммы вклада. Инвестиционный план:

5% В СУТКИ ПОЖИЗНЕННО



Подробности:

Минимальный вклад: 20 руб.

Максимальный вклад: не ограничен.

Минимальная сумма на вывод: 1 руб.

Платёжные системы: Payeer

Реферальские: 10%

Выплаты: автомат



Мой вклад:

Дата операции: 23 Июн 2017 22:52

ID операции: 368136539

Тип операции: перевод

Магазин: fintastico.cc

Статус: выполнен

Сумма списания: 302.88 p

Сумма получения: 302.88 p



Описание счета: Пополнение счета в FINTASTICO | 5% В СУТКИ ПОЖИЗНЕННО!

Номер счета в магазине: 159





Ознакомиться

100% РЕФБЕК __________________ Сегодня, 01:01 #2 Millioner2014 Топ Мастер

Имя: Дядя Саша Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 08.01.2014 Сообщений: 8,141 Благодарностей: 3,147 УГ: 94 КП: 0.033 подарки Re: fintastico.cc - Fintastico ТС прям не перестает удивлять, тащит отборный шлак с мегавкладами по 5 баксов. Не позорился бы хоть шлаконосец Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 01:13 Сегодня, 01:13 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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