В Таиланде буддийских монахов пытались втянуть в биткоин-пирамиду

Буддийские монахи из тайской провинции Уттарадит сообщили о том, что им предлагали инвестировать в биткоин и при этом обещали удвоение прибыли, если они привлекут рефералов. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местное издание The Nation.
Как сообщает издание, монахам предложили солидную прибыль, при условии, что они инвестируют по меньшей мере 38 тысяч батов (примерно $1100 на текущий момент).
Согласно официальной позиции Департамента специальных расследований Таиланда (DSI), имеются опасения, что монахи столкнулись с мошеннической схемой, где ранним инвесторам прибыль выплачивается за счет новых участников финансовой пирамиды.
Также представители DSI отметили, что данное предложение «звучит слишком хорошо, чтобы являться правдой» и пообещали продолжить расследование.