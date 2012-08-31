Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,126 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Таиланде буддийских монахов пытались втянуть в биткоин-пирамиду

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:59
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,194
Благодарностей: 788
УГ: 15
КП: 0.314
подарки
В Таиланде буддийских монахов пытались втянуть в биткоин-пирамиду
Буддийские монахи из тайской провинции Уттарадит сообщили о том, что им предлагали инвестировать в биткоин и при этом обещали удвоение прибыли, если они привлекут рефералов. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местное издание The Nation.

Как сообщает издание, монахам предложили солидную прибыль, при условии, что они инвестируют по меньшей мере 38 тысяч батов (примерно $1100 на текущий момент).

Согласно официальной позиции Департамента специальных расследований Таиланда (DSI), имеются опасения, что монахи столкнулись с мошеннической схемой, где ранним инвесторам прибыль выплачивается за счет новых участников финансовой пирамиды.

Также представители DSI отметили, что данное предложение «звучит слишком хорошо, чтобы являться правдой» и пообещали продолжить расследование.

__________________
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, бонусы, страховки, компенсации
Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Москве двое мужчин пытались «обмануть» банкомат на 3 млн рублей Clic Новости в мире финансов и инвестиций 24 29.07.2016 01:22
Хакеры пытались украсть у российского банка 0,5 миллиарда рублей ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 7 22.02.2016 19:45
Wall Street пытается втянуть Силиконовую долину в свою игру Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.02.2016 14:31
Инвесторы почти год пытались вручить деньги ненастоящему стартапу Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 10 04.07.2015 20:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар duckwithtruck
9 кейсов успешного интернет-бизнеса для вдохновения
От duckwithtruck в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватар melomann
EOssc2-автомобиль-краб, максимально приспособленный для современных городских условий
От melomann в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Plok
Претензия к компании Fx-Trend. [ Удовлетворена ]
От Plok в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар Нариман Абдулов
playmoney.pw - playmoney
От Нариман Абдулов в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Стартап по защите данных превратился в семейный $26-милионный бизнес
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Money Era - moneyera.com
От XMAC в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
414,126
Тем
475,549
Сообщений
11,782,544

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube