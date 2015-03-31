Софт для пират Майнинга Криптовалют

"PiratMiner"
Особенности:
- Майнинг на Minergate
- CPU и GPU
- Майнинг Всех монет на пуле Minergate а именно:
Bitcoin (BTC)
Litecoin (LTC)
Monero (XMR)
Bytecoin (BCN)
FantomCoin (FCN)
QuazarCoin (QCN)
DigitalNote (XDN)
MonetaVerde(MCN)
Dashcoin (DSH)
Infinium-8 (INF8)
а так же можно майнить сразу по две монеты!
FCN+XMR
FCN+QCN
FCN+DSH
FCN+INF8
MCN+QCN
MCN+DSH
MCN+INF8
- майнер добавляется в планировщик задач и если он удаляется то через время опять всплывает;
- автоопределение ядер для майнинга авто понижение или повышение.
- отключение спящего режима на пк где работает майнер;
- Поддержка только 32bit или 64bit сиcтем(Вы получаете сразу два!)
- АВ не палится
- отлично склеивается с другими прогами
Софт создан исключительно в ознакомительных целях!
За софтом пишем в Телеграм - https://t.me/joinchat/AAAAAEOX8rer-g0ure3lfg