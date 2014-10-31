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Uber повысил тарифы в Киеве

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#1
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Uber повысил тарифы в Киеве
Компания объясняет, что хочет привлечь к работе больше водителей



Сервис вызова такси UberX со вчерашнего дня, 22 июня, повысил тарифы в Киеве. Об этом сообщает PaySpaceMagazine.
В Uber отмечают, что основная причина такого решения — это желание "привлечь больше водителей к платформе".
Теперь стоимость подачи автомобиля составляет 20,5 грн (до повышения она составляла 16 грн), цена за километр поездки — 4,5 грн, цена за минуту поездки — 0,3 грн, минимальная стоимость поездки — 25 грн.
Напомним, ранее Uber поднял тарифы и ввел поминутную тарификацию во всех городах Украины, кроме Киева.
Самое серьезное повышение коснулось Львова. В городе подняли стоимость подачи авто в четыре раза — с 4 до 16 грн, ввели самую высокую поминутную оплату — 1 грн/мин и подняли минимальную стоимость поездки до 30 грн.
В Одессе тарифы выросли немного меньше: подача с 5 до 14 грн, ввели поминутный тариф в 1 грн/мин и подняли подачу до 30 грн. В Харькове тарифы не изменились, кроме ввода поминутной оплаты — 0,3 грн/мин.
В Днепре в сравнении с ценами на момент запуска поднялись все тарифы.

Источник
ELENA BAR на форуме  
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