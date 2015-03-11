На Change.org появилась петиция с просьбой добавить биткоин и лайткоин на Amazon

На онлайн-платформе для размещения петиций Change.org появилось обращение к CEO компании Amazon Джеффу Безосу с просьбой о добавлении биткоина и лайткоина в качестве платежных опций.
В частности, в сообщении говорится, что интеграция таких эффективных и инновационных методов платежа, как биткоин и лайткоин, способна значительно активизировать торговлю и сделать покупки на платформе Amazon доступными для миллионов людей по всему миру.
На текущий момент петицию подписали 2 530 участников:
Пока гиганты мировой торговли взвешивают все “за” и “против” интеграции криптовалют в качестве средства платежа, японские компании делают смелые шаги в данном направлении. Так, вскоре после вступления в силу закона о легализации криптовалют японские сети отелей и магазины розничной торговли начали принимать биткоин.
источник