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На Change.org появилась петиция с просьбой добавить биткоин и лайткоин на Amazon

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Старый Сегодня, 23:09
#1
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На Change.org появилась петиция с просьбой добавить биткоин и лайткоин на Amazon
На онлайн-платформе для размещения петиций Change.org появилось обращение к CEO компании Amazon Джеффу Безосу с просьбой о добавлении биткоина и лайткоина в качестве платежных опций.

В частности, в сообщении говорится, что интеграция таких эффективных и инновационных методов платежа, как биткоин и лайткоин, способна значительно активизировать торговлю и сделать покупки на платформе Amazon доступными для миллионов людей по всему миру.

На текущий момент петицию подписали 2 530 участников:


Пока гиганты мировой торговли взвешивают все “за” и “против” интеграции криптовалют в качестве средства платежа, японские компании делают смелые шаги в данном направлении. Так, вскоре после вступления в силу закона о легализации криптовалют японские сети отелей и магазины розничной торговли начали принимать биткоин.

источник
ELENA BAR на форуме  
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