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Украинский банк решил продавать кредиты через Укрпочту

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#1
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Украинский банк решил продавать кредиты через Укрпочту
Укрпочта в содействии с Идея Банком запускает проект реализации потребительских кредитов.

Это было заявлено пресс службой украинского банка. Сначала данный проект будет реализован используя 51 отделение Укпочты, находящиеся в Черкасской, Херсонской и Черниговской областях. Чуть позже будут задействованы и другие области вместе с расширением проекта.
Для этого проекта банком была разработана специальная программа микро кредитирования для граждан чей возраст составляет от 20 до 72 лет, при этом сумма кредита не превышает 50000 грн. Если первый этап проекта будет успешно реализован, это даст возможность Идея Банку расширить базу клиентов и нарастить объем кредитного портфеля
Как заявляет пресс служба банка, размер кредитов в этом году должен вырасти к 2 млдр грн.


И это еще не все. Укрпочта планирует в скором времени открывать для клиентов депозитные и текущие почтовые счета, а также приручать к онлайн покупкам.

По материалам
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