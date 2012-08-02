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Футболистов не сажают: Месси заплатит $ 558,000 вместо 21-месячного лишения свободы

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Футболистов не сажают: Месси заплатит $ 558,000 вместо 21-месячного лишения свободы
В пятницу государственный прокурор Испании заявил, что Лионель Месси оплатит еще один штраф в размере $ 558,000, чтобы избежать 21-месячное тюремное заключение за налоговое мошенничество. Государственный обвинитель Изабель Лопес Риера сказала издательству The Associated Press, что дело о мошенничестве Месси будет закрыто в обмен на штрафное взыскание с футболиста. Лопес Риера сообщила суду, что офис обвинения не выступает против сделки.



Обвинитель Риера также сказала, что адвокаты Месси сделали аналогичное предложение и по делу отца игрока Барселоны — Хорхе Орасио Месси. Чтобы избежать 15-месячного приговора за помощь сыну в сокрытии доходов и неуплате налогов, он оплатит штраф в размере $ 402,000. В Испании тюремные сроки до 24 месяцев для лиц, совершивших преступления впервые, могут быть отменены судьей.

В прошлом году суд Барселоны признал Месси и его отца виновными по трем пунктам, касающихся сокрытия налогов на сумму $ 4,6 млн в 2007-2009 годах. Футболист платил налоги за зарплату от клуба, но скрывал другие источники доходов. В результате — Месси оштрафовали на € 2 млн, а его отца — на € 1,5 млн. Первоначально обоих приговорили к 21 месяцу тюремного заключения, но позже приговор отца футболиста сократили до 15 месяцев.

В течение последних двух недель появились новости о том, что нападающего «Реала» Криштиану Ронадло и бывшего тренера «Реала» Жозе Моуринью прокуратура обвинила в неуплате налогов. Согласно заявлению прокурора, их обвиняют в неуплате миллионов евро налогов.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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