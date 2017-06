Lonsdayl Премиум



Футболистов не сажают: Месси заплатит $ 558,000 вместо 21-месячного лишения свободы







Обвинитель Риера также сказала, что адвокаты Месси сделали аналогичное предложение и по делу отца игрока Барселоны — Хорхе Орасио Месси. Чтобы избежать 15-месячного приговора за помощь сыну в сокрытии доходов и неуплате налогов, он оплатит штраф в размере $ 402,000. В Испании тюремные сроки до 24 месяцев для лиц, совершивших преступления впервые, могут быть отменены судьей.



В прошлом году суд Барселоны признал Месси и его отца виновными по трем пунктам, касающихся сокрытия налогов на сумму $ 4,6 млн в 2007-2009 годах. Футболист платил налоги за зарплату от клуба, но скрывал другие источники доходов. В результате — Месси оштрафовали на € 2 млн, а его отца — на € 1,5 млн. Первоначально обоих приговорили к 21 месяцу тюремного заключения, но позже приговор отца футболиста сократили до 15 месяцев.



В течение последних двух недель появились новости о том, что нападающего «Реала» Криштиану Ронадло и бывшего тренера «Реала» Жозе Моуринью прокуратура обвинила в неуплате налогов. Согласно заявлению прокурора, их обвиняют в неуплате миллионов евро налогов.



