Brexit сделал фунт одной из самых слабых валют

Москва, 23 июня - "Вести.Экономика". Ровно год назад Великобритания проголосовала за то, чтобы выйти из ЕС после более 40 лет пребывания в составе Евросоюза.
Пока можно утверждать, что изменилось не так уж много: Великобритания не выйдет из ЕС до марта 2019 г. и до сих пор не определилась с тем, что в конечном итоге означает Brexit. Но есть одно крупное изменение, оспорить которое трудно: эффект, который голосование оказало на фунт. В прошлом году британская валюта потеряла 15% своей стоимости по отношению к доллару.
Трейдеры не были готовы к решению Великобритании выйти из ЕС, и 24 июня 2016 г. стало худшим днем для фунта.
Девальвация валюты имела ряд побочных эффектов. Годовой уровень инфляции вырос с 0,5% до 2,9%. В итоге рост заработной платы замедлился. При росте инфляции рост заработной платы падает. Это означает, что потребители тратят гораздо меньше. В течение многих лет потребление оставалось основой экономического роста Великобритании. Теперь оно снизилось, и Великобритания вступила в 2017 г. как самая медленная экономика в странах "Большой семерки" – показатели ниже, чем у Италии и Франции.
Не реализовались полностью даже положительные стороны более дешевой валюты. Раньше считалось, что более слабая валюта увеличивает экспорт, потому что другим странам дешевле покупать товары и это полезно для экономического роста. Национальное бюро статистики Великобритании недавно отметило, что эта экономическая теория сегодня не работает и что взаимосвязь между фунтом и экспортом становится все более сложной.
В сегодняшнем глобализированном мире множество компонентов экспортируемой продукции состоят из зарубежных импортных товаров, которые теперь стоят дороже благодаря падению фунта. И поэтому преимущества более дешевого фунта при экспорте были нейтрализованы более дорогим импортом.
Фунт - вторая самая слабая валюта в мире за последние 12 месяцев. Ниже была только валюта Турции, но за последние месяцы она фактически начала восстанавливать утраченные позиции.
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