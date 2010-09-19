Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,116 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Satellogic привлек $27 млн для запуска уникальных микроспутников

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:07
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,101
Благодарностей: 818
УГ: 3
КП: 0.167
подарки
Стартап Satellogic привлек $27 млн для запуска уникальных микроспутников


Космический высокотехнологичный стартап Satellogic привлек 27 миллионов долларов инвестиций во втором раунде финансирования. Текущий раунд возглавил известный китайский интернет-гигант Tencent. Кроме того, в данном финансировании участвовал венчурный фонд CrunchFund, который учрежден основателем издания TechCrunch Майклом Аррингтоном.

Помимо этого, компания также обнародовала информацию о запуске своего шестого микроспутника, выведенного на орбиту 15 июня на борту ракеты «Long March-4B», которая была запущена из китайского космодрома Цзюцюань.

Продукт, который предлагает стартап Satellogic, является уникальной, максимально доступной, с возможностью получения снимков высокого разрешения микроспутниковой платформой, способной захватывать фотоданные с Земли с разрешением в 1 метр. Для сравнения, спутники компании Planet Labs Dove могут обеспечить лишь 3-5-метровое разрешение.



Кроме того, инновационный продукт Satellogic также может предоставлять гиперспектральную визуализацию с пространственным 30-метровым разрешением с орбиты, что, по словам компании, является непревзойденным показателем по сравнению с любыми находящимися на орбите спутниками, обслуживающими коммерческие или научные миссии.

Гиперспектральные изображения позволяют захватывать информацию по всему электромагнитному спектру, что, например, можно эффективно использовать в разведке залежей полезных ископаемых и месторождений нефти. Данный стартап также может помочь в наблюдении за лесным хозяйством, прогнозировании погоды и в мониторинге глобальных изменений климата.


Основанный в 2010 году Satellogic завершил свой первый инвестиционный раунд в 2015 году, который также был возглавлен китайским гигантом Tencent. Рынок микро и наноспутников сегодня является стремительно развивающимся бизнесом, и в будущем должен стать еще более интересным для коммерческих клиентов, поскольку стоимость запусков подобных спутников продолжает снижаться, благодаря постоянно растущей глобальной конкуренции.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/06/23/sa...ng-satellites/

https://text.ru/antiplagiat/594d559a0e3c0
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Rigado привлек $3,3 млн для расширения линейки своих уникальных IoT-продуктов CashToday Горячие новости 0 02.06.2017 13:23
Стартап Gilmour Space привлек $3,7 млн для разработки и запуска недорогих ракет CashToday Горячие новости 0 30.05.2017 13:18
Украинский стартап Pixio привлек более $54 000 для своих уникальных конструкторов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.04.2017 04:05
Стартап Kensho привлек $50 млн для уникальных инвестиционных AI-инструментов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.03.2017 18:17
Украинский стартап в сфере онлайн-полиграфии привлек $1,2 млн для запуска в США kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.11.2015 18:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Oliver Frank
Беларусь договаривается о поставках нефти из Ирана через Украину
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Силуанов предложил облагать налогом доходы от торговли на форексе
От Den2000 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Металлургические ПИФы.
От Gardarik в разделе «Доверительное управление»
Аватар MaryJane
Услуга «бабушка на час» может появиться в Москве
От MaryJane в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар woolf1982
monetary-freedom.ru - monetary-freedom
От woolf1982 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар veranika55
Сделаем MMGP лучше! Анализ предложений по улучшению форума.
От veranika55 в разделе «Горячие новости»
.     
Пользователей
414,116
Тем
475,526
Сообщений
11,781,897

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube