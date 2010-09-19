Стартап Satellogic привлек $27 млн для запуска уникальных микроспутников

Космический высокотехнологичный стартап Satellogic привлек 27 миллионов долларов инвестиций во втором раунде финансирования. Текущий раунд возглавил известный китайский интернет-гигант Tencent. Кроме того, в данном финансировании участвовал венчурный фонд CrunchFund, который учрежден основателем издания TechCrunch Майклом Аррингтоном.
Помимо этого, компания также обнародовала информацию о запуске своего шестого микроспутника, выведенного на орбиту 15 июня на борту ракеты «Long March-4B», которая была запущена из китайского космодрома Цзюцюань.
Продукт, который предлагает стартап Satellogic, является уникальной, максимально доступной, с возможностью получения снимков высокого разрешения микроспутниковой платформой, способной захватывать фотоданные с Земли с разрешением в 1 метр. Для сравнения, спутники компании Planet Labs Dove могут обеспечить лишь 3-5-метровое разрешение.
Кроме того, инновационный продукт Satellogic также может предоставлять гиперспектральную визуализацию с пространственным 30-метровым разрешением с орбиты, что, по словам компании, является непревзойденным показателем по сравнению с любыми находящимися на орбите спутниками, обслуживающими коммерческие или научные миссии.
Гиперспектральные изображения позволяют захватывать информацию по всему электромагнитному спектру, что, например, можно эффективно использовать в разведке залежей полезных ископаемых и месторождений нефти. Данный стартап также может помочь в наблюдении за лесным хозяйством, прогнозировании погоды и в мониторинге глобальных изменений климата.
Основанный в 2010 году Satellogic завершил свой первый инвестиционный раунд в 2015 году, который также был возглавлен китайским гигантом Tencent. Рынок микро и наноспутников сегодня является стремительно развивающимся бизнесом, и в будущем должен стать еще более интересным для коммерческих клиентов, поскольку стоимость запусков подобных спутников продолжает снижаться, благодаря постоянно растущей глобальной конкуренции.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/06/23/sa...ng-satellites/
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