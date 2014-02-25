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Neoway привлек $45 млн., чтобы расширить свой аналитический бизнес в США

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Neoway привлек $45 млн., чтобы расширить свой аналитический бизнес в США

Компания Neoway, которая предоставляет данные и аналитику для клиентов в Бразилии, объявила о том, что получила 45 миллионов долларов инвестиций для расширения своей деятельности на территории США. Раунд возглавила QMS Capital при участии нынешних инвесторов Accel, Monashees и Endeavor Catalyst, а также новых - PointBreak и Pollux.

Компания, находящаяся во Флорианополисе (Бразилия), помогает клиентам управлять продажами, объединяя и обрабатывая огромное количество очень подробной информации о потенциальных клиентах и ряде рынков. Neoway использует более 3000 баз данных из 600 различных источников.

Например, компания получает информацию от транспортного агентства, которое предоставляет подробные данные о всех грузовиках, принадлежащих компаниям в Бразилии. "С этой информацией Raizen и Shell могут продавать топливо потенциальным клиентам, а банки могут собирать просроченную задолженность в виде потенциального возврата активов", - сказал генеральный директор Neoway Хайме де Паула.

Neoway использует ботов для сканирования интернета и поиска информации. Компания получает 95% данных из государственных источников и 5% при помощи партнерских отношений. Де Паула утверждает, что компания имеет более 400 клиентов, которые платят абонентскую плату за доступ к сервису, включая Telefônica Vivo и бразильские подразделения Unilever и Microsoft. Помимо предоставления информационных данных, Neoway интегрировался с Microsoft Dynamics и имеет целью быть доступным в Salesforce в конце этого года.

Компания уже проложила путь к расширению в США, открыв офис в Нью-Йорке в начале этого года и сотрудничая с поставщиком данных Infogroup. По словам де Паула, Neoway уже собрала огромный объем данных в США и создала две пилотные программы - одну с ведущим финансовым учреждением и другую - с ведущей компанией потребительских товаров.

Neoway была основана в 2002 году де Паулой, когда он работал над своей докторской диссертацией в Universidade Federal de Santa Catarina.

В настоящее время в Neoway работают 300 сотрудников в офисах во Флорианополисе, Сан-Паулу и Нью-Йорке.

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Перевод специально для MMGP.ru
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