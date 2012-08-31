Facebook начал тестировать функцию, которая запрещает скачивать фото

Соцсеть позволит пользователям активировать эту функцию самостоятельно, чтобы защитить свои фото от мошенников.
Социальная сеть Facebook начала тестировать запрет на скачивание фотографий, создав специальную функцию, которая должна помочь пользователям защитить свои фотографии.
При активации этой функции пользователем, вокруг его фотографии профиля появится тонкая синяя рамка со специальной пометкой внизу. После этого ни один посетитель страницы не сможет загрузить фотографию или отправить ее в личном сообщении.
Разработчики Facebook объясняют такое решение тем, что женские фотографии часто используют мошенники. Они собирают доступные в сети снимки, а затем размещают их в профилях на сайтах знакомств или используют в рекламе.
Отмечается, что по итогам тестирования новой функции в Индии соцсеть примет решение о ее запуске в других странах.