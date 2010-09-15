В соцсетях появилась информация, что в "ДНР" заявили о отказе от российского рубля и

https://strana.ua/news/77835-v-dnr-z...j-valyuty.html
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13:37, сегодня
В социальных сетях на страницах так называемой "Донецкой народной республики" появилась информация о том, что в "ДНР" готовятся выпустить собственную валюту - новоросский рубль. Об этом говорится в сообщении "Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики" в соцсети Facebook.
Также там сказано, что в ОРДО считают действия РФ недружественными, в связи с чем и готовится выход из рублевой зоны.
"В связи с недружественными действиями Российской Федерации Донецкая Народная Республика выходит из рублевой зоны и готовится к введению собственной валюты - новоросского рубля", - говорится в сообщении.
Кто не знает,эта страна юа,главная помойка друзей в Украине захарченка и колывана.
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики
https://www.facebook.com/crbdnr/phot...type=3&theater
Ну и скрин,что бы случайно не выпилили.
Биндер не достаточно стало,теперь руснявые под каток попали.
Хотя может и фейк.Но блин,как весело то.