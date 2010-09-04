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Android 8 получит неожиданное название

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Android 8 получит неожиданное название

Вот уже несколько месяцев владельцам устройств линеек Nexus и Pixel доступна тестовая версия новой операционной системы Android O. С выходом третьей бета-версии официально подтвердилась информация, что ОС получит порядковый номер 8.0. А вот название новой версии Android компания Google держит в секрете. По традиции, все крупные релизы Android получают вместе с новым порядковым номером ещё и название, обозначающее какую-то известную сладость. Долгое время считалось, что Android 8 будет называться Oreo, так как поисковый гигант неоднократно намекал на это. Однако совершенно другое название было найдено в исходном коде Android 8.0.


Сотрудники сайта Myce обнаружили в исходном коде Android 8.0 неоднократное упоминание новой версии под названием «oc-dev». А в сообщениях некоторых разработчиков в комментариях к коду можно найти фразу «OC-MR1». Всё это наталкивает на мысль, что «OC» является сокращением от полного названия новой версии Android. Самым вероятным вариантом является Oatmeal Cookie — «овсяное печенье». Оно имеет круглую форму, что соответствует логотипу Android 8.



Возможно, что Google объявит название Android 8 в июле с выпуском четвёртой бета-версии или в августе с релизом финальной сборки ОС.

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