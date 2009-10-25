ASUS VivoBook S15 предлагает флагманские «фишки» за $499

В прошлом месяце на выставке потребительской электроники Computex 2017 компания ASUS представила ультрабук VivoBook S15. Данная модель собрала всеобщее внимание из-за того, что производитель перенёс в относительно недорогую модель «фишки» более дорогих ноутбуков линейки ZenBook. Так, VivoBook S15 с 15,6-дюймовым дисплеем выполнен в тонком цельнометаллическом корпусе толщиной 17,9 мм и весом 1,5 кг. Несмотря на столь скромные габариты и невысокую стоимость, ASUS предлагает в VivoBook S15 довольно высокопроизводительную «начинку».
В ASUS VivoBook S15 установлен 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Толщина боковых рамок составляет всего 7,8 мм, благодаря чему экран занимает 80% площади всей верхней крышки. Под экраном расположилась клавиатура островного типа с подсветкой и тачпад со сканером отпечатков пальцев.
Технические характеристики ASUS VivoBook S15:
ОС: до Windows 10 Pro;
дисплей, 15,6", до Full HD;
процессор: до Intel Core i7 7500U;
видеокарта: до NVIDIA GeForce 940MX с 4 ГБ видеопамяти GDDR5;
оперативная память: до 16 ГБ;
накопитель: HDD до 2 ТБ или SSD до 512 ГБ;
беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11ac (2x2), Bluetooth 4.1;
разъёмы: 1 x USB Type-C (USB 3.1 Gen 1), 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0,1 x HDMI, слот для карт памяти SD;
аккумулятор: 42 Вт*ч;
габариты: 361,4 x 243,5 x 17,9 мм;
вес: 1,7 кг.
Стоимость ASUS VivoBook S15 начинается от $699 и достигает $799 в зависимости от версии. На некоторых рынках также появятся модели стоимостью всего $499.
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