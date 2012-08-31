Как собрать «ферму» для майнинга и какую валюту надо добывать вместо биткоина

В июне курс самой популярной криптовалюты — биткоина — снова резко вырос и преодолел отметку в 3000 долларов (впрочем, сейчас он упал до 2700). Многие захотели самостоятельно заняться добычей криптовалюты, и на фоне ажиотажа в России закончились мощные видеокарты, на основе которых майнеры (те, кто добывает биткоины и аналоги) строят «фермы». Znak.com поддался всеобщему ажиотажу и решил выяснить, как и из чего строят криптовалютные «фермы», сколько это стоит, сколько можно заработать и стоит ли присоединяться к этому процессу.
Что такое биткоины, майнинг и блокчейн
Чтобы понять, что такое биткоины и майнинг, надо сначала понять, что такое блокчейн, на основе которого строится вся система криптовалют. Блойкчейн, если дословно, — «цепочка блоков», децентрализованная система, в которой миллионы компьютеров по всеми миру объединяются в пулы для решения криптозадач (определенной формулы). У каждого участника системы есть файл с абсолютно всеми транзакциями всех пользователей системы. Именно поэтому считается, что систему нельзя подделать или взломать — чтобы это сделать, надо изменить не только свой файл, но и файлы всех миллионов пользователей. Система абсолютно прозрачна, в ней нет фамилий, но есть номера кошельков, по которым можно отследить операции. Технология блокчейн может применяться не только для финансов, но и в госуслугах, о чем мечтает, например, глава Сбербанка Герман Греф.
Если опустить сложное описание процесса, то суть системы биткоинов сводится к следующему: участники системы создают транзакции, которые собираются в блок. В заголовке блока рассчитывается специальная хэш-сумма (формула). Хэш всегда уникальный, поэтому он считается подбором чисел — это очень сложный процесс, именно для него нужны мощные видеокарты. Кому удалось высчитать хэш, тот получает условную «награду» — криптовалюту. Майнеры — это те, кто добывает биткоины, обслуживает систему, проводя транзакции, за которые им отчисляется комиссия. Они также нужны для безопасности.
Валюта
Майнить биткоины уже поздно. В системе слишком много участников, поэтому чтобы решить хэш и получить валюту, нужны слишком большие мощности, для которых одних видеокарт недостаточно. Для майнинга биткоинов уже существует специальное оборудование, которое заточено исключительно на добычу этой криптовалюты. Чтобы собрать мощный цех, нужно вложить миллионы и найти источник дешевого электричества. Сейчас это могут позволить себе только крупные компании, которые строят заводы, например, на Украине, где недорогая энергия.
Все новички майнят альткоины — альтернативные валюты, которые построены примерно по той же схеме на основе биткоина и которые можно на биткоины обменять. Самой популярной валютой сейчас является Ethereum («эфир»), потому что у нее достаточно высокий курс — 339 долларов.
Как собрать ферму
По сути «ферма» для майнинга — это компьютер с мощными видеокартами. Считается, что необходимо покупать видеокарты стоимостью около 100 тысяч рублей, но на профильных форумах рассказывают, как собрать экономный вариант «фермы».
Для недорогой «фермы», на которой можно майнить «эфир», понадобятся четыре видеокарты (мы выбрали ZOTAC GeForce GTX1060, каждая стоит около 12 тысяч рублей), материнская плата, блок питания, процессор, оперативная память, жесткий диск или флешка, эмулятор монитора и четыре рэйзера (переходники, позволяющие подключать видеокарты). Все оборудование обойдется в 69,5 тысячи рублей. Управлять фермой можно удаленно с помощью программы TeamViewer. Для работы на компьютере потребуется специальная программа — для майнинга «эфира» подходит Claymore. Кроме того, нужно выбрать пул — сайт, на котором майнеры объединяются, чтобы эффективнее работать, и которому нужно отчислять комиссию, например, вот этот.
Ферма с шестью видеокартами RX 480 GPU
В России мощные видеокарты действительно закончились, поэтому ZOTAC мы искали в магазинах Германии. Сейчас оборудование заканчивается и там. Его еще можно купить в США, а также на Amazon, но в этом случае вряд ли вы получите гарантию.
На «ферме» нужно установить схему контроля Watch Dog, которая будет автоматически перезапускать систему, если она зависнет или что-то еще пойдет не так. Видеокарты при сложной вычислительной работе нагреваются, поэтому многие советуют установить систему охлаждения, но это актуально для больших «ферм» — там ставят промышленные вентиляторы. На маленькой «ферме» вроде нашей достаточно поставить дополнительные кулеры на видеокарты. Если в помещении собраны 3-4 «фермы», майнеры устанавливают обычные кондиционеры или вентиляторы. Но не собирайте в квартире, где живете, больше одной «фермы», иначе находиться в ней из-за жары будет тяжело — температура в комнатах может подниматься до 40 градусов. Лучше, конечно, найти пустой офис.
Деньги
Сложное оборудование потребляет большое количество электричества. На сайтах есть калькуляторы, где можно задать параметры видеокарт, валюту и цену на электричество и посчитать, когда окупится оборудование и сколько «ферма» будет приносить прибыли в месяц. При этом майнеры постоянно ищут различные незаконные способы не платить за электричество и украсть его.
С выбранными нами видеокартами на валюте «эфир» и при стоимости электричества 3,8 рублей за кВт у нас получится окупить вложения за 91 день. За месяц при курсе «эфира» на 22 июня 2017 года удастся заработать 22860 рублей.
Расчет прибыли для фермы после того, как она окупилась
Особенность криптовалют в их неустойчивом курсе — за день он может подняться или упасть на несколько процентов. В начале 2017 года биткоин стоил 970 долларов, в июне — уже 3000 долларов, сейчас валюта снова подешевела. Резкие скачки биткоина очень сложно предсказать, это происходит постфактум. Например, апрельский скачок связывают с тем, что Япония официально признала биткоин.
Одну криптовалюту можно обменять на другую или на привычные доллары на специальных биржах. Есть сайт, где можно продать биткоины за рубли (их перечислят на карту Сбербанка). В городах действуют даже физические обменные пункты, где можно в буквальном смысле сдать биткоины и получить купюры. Реальные деньги приходят на рынок биткоинов через крупных инвесторов, которые хотят вложиться в криптовалюту без строительства «ферм», а также через нелегальные рынки. Практически весь «теневой» интернет сейчас торгует наркотиками через криптовалюты, рассказывают майнеры.
Есть фирмы и магазины, которые уже сейчас принимают биткоины в качестве оплаты. На них можно покупать машины, автобусные туры по Европе, арендовать квартиры, посещать буддийский монастырь и делать многое другое.
Стоит ли рисковать
Аналитики расходятся во мнениях относительно будущего криптовалют. В банке Morgan Stanley считают, что рост курса биткоина прекратится, пока он не станет более регулируемым. Сейчас во большинстве стран, в том числе в России, никакого законодательного регулирования криптовалют нет, поэтому и налогом они не облагаются. Правительство РФ уже много месяцев думает над тем, что делать с биткоином. По последней информации, Минфин хочет признать их «иным видом имущества». До этого криптовалюты собирались просто запретить.
В инвестиционной компании «ЦЕРИК Кэпитал Менеджмент» предполагают, что курс биткоина продолжит расти, но все должны понимать, что это высокорискованный актив, так как невозможно выработать четкие критерии, по которым должна оцениваться его стоимость. «Переживаемый сегодня бум в сфере высоких технологий оставляет широкий простор для прогнозов относительно возможных темпов роста курса: например, 4 тысячи долларов за один биткоин к концу текущего года или 8 тысяч долларов — к 2020 году. Все это дополнительно подогревает интерес к криптовалютам и позволяет рассматривать их в качестве перспективного инвестиционного актива. Однако инвесторы должны отдавать себе отчет в том, что это высокорискованный актив, а потому они должны быть готовы как к потенциально высоким прибылям, так и к возможным потерям», — рассказал эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Олег Якушев.
Определенная сложность есть и с тем, что количество биткоинов конечно — формула составлена так, что можно «добыть» лишь 21 миллион. Математическое обоснование скорости появления биткоинов примерно соответствует скорости добычи золота. В этом тоже есть определенная угроза, например, дефляция. Впрочем, по этому поводу среди аналитиков тоже возникают споры.
По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, если рост биткоинов, эмиссия которых ограничена, хоть как-то оправдан, то в случае с альткоинами речь идет о финансовой пирамиде: как только закончатся покупатели, система рассыпется.
Под вопросом остается и возможность взломать систему. Теоретически она есть, например, у Китая — сегодня там находятся 70% компаний, владеющих пулами (сайтами-объединяющими майнеров). Но пока взлом им не выгоден — чтобы его осуществить, нужны гигантские мощности, а вложения во взлом превысят прибыть от него. В некоторых системах альткоинов уже были случаи взломов, например, из системы криптовалюты DAO удалось украсть 50 млн долларов, разработчики обещали вернуть пользователям деньги.
Майнеры верят, что когда-нибудь криптовалюты заменят физические деньги, а владельцы крупных «ферм» станут инфраструктурой, которая заменит банки, так как за каждую операцию с биткоинами они получают небольшие отчисления в виде комиссии.
Виталий Калугин считает, что биткоин никогда не сможет заменить реальные деньги, потому что капиталистическая система устроена по-другому. «Есть фундаментальная проблема — мир строится на фиатных (кредитных) деньгах, которые допечатывают, если нужно. Прокредитовать в биткоинах невозможно, потому что их число ограничено. Эта криптовалюта займет свое место на рынке, но небольшое, примерно 2-3%», — считает эксперт.
На 23 июня рыночная капитализация биткоинов составляет 44,95 млрд долларов, а «эфира» — 32,1 млрд долларов.