Центробанк Китая тестирует национальную криптовалюту

Центральный банк Китая совместно с несколькими коммерческими банками тестирует прототип национальной криптовалюты, призванной увеличить количество и объем электронных платежей в стране.
В банке утверждают, что криптовалюта будет введена в обращение параллельно с национальной валютой Китая — юанем. Чиновники пока не спешат с заявлениями и точной даты официального запуска криптовалюты пока нет.
Однако тестирования уже являются признаком серьезности намерений Китая исследовать все технические, логистические и экономические аспекты введения цифровых денег, что в итоге может иметь важные последствия для экономики и глобальной финансовой системы.
Цифровая фиатная валюта — выпускаемая Центробанком и обладающая тем же правовым статусом, что и банкноты — сможет снизить стоимость финансовых операций и таким образом сделает финансовые услуги доступными для всего населения. Это особенно важно для Китая, где миллионы людей все еще не имеют доступа к традиционным банкам. Среди других преимуществ цифровой валюты называют недорогое обслуживание, а также потенциальную возможность сократить случаи мошенничества и подделки банкнот.
Одно из основных опасений Центробанков в том, что касается развития цифровых фиатных валют — это риск подрыва коммерческой банковской системы, вследствие того, что абсолютно все граждане получат возможность открыть счет в центральном банке.
Во избежание такого развития событий цифровая валюта будет интегрирована в существующую банковскую систему, а коммерческие банки получат возможность управлять цифровыми кошельками граждан.
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