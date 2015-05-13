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Pillow привлек $13.5 млн для своей платформы по краткосрочной аренде недвижимости

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Pillow привлек $13.5 млн для своей платформы по краткосрочной аренде недвижимости
Стартап Pillow, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек $13.5 млн финансирования, закрыв раунд C для платформы управления краткосрочной аренды недвижимости.
Инвестиции предоставил Sterling VC, Peak Capital Partners, Expansion VC, а также стратегические инвесторы Крис Андерсон, Деннис Фелпс и инвесторы из компании Veritas Investments. Стартап планирует использовать капитал для масштабирования платформы на территории Сан-Франциско, а также для выхода на другие рынки Соединенных Штатов.
Опираясь на лучших инвесторов Калифорнии, наша команда создаст лучшее приложения по краткосрочной аренде недвижимости. Технология играет ключевую роль в нашем успехе и наша инновационная платформа позволяет решать самые сложные задачи по сдаче в аренду недвижимости, - заявил Дэниел Паламбо, соучредитель и инженер Pillow.

Основанная 15 января 2014 года генеральным директором Шоном Конвеем совместно с президентом Джастином Миллером, Pillow является разработчиком платформы, соединяющая владельцев недвижимости, желающие получать дополнительный доход от краткосрочной аренды и арендаторов, которые по каким либо причинам хотят не надолго снять жилье в многоквартирных жилых домах.

Мобильная платформа Pillow позволяет своим пользователям управлять календарем, устанавливать свою цену на аренду, а также вести диалоги между участниками. На сегодняшний день, благодаря Pillow было проведено свыше 5000 сделок в таких городах как Сан-Франциско, Окленд, Денвер, Юджин, Солт-Лейк-Сити, Луисвилл и Альбукерке.

С момента своего запуска, стартап привлек порядка $16 млн инвестиций, закрыв 3 раунда финансирования от 26 венчурных инвесторов.

Специально для MMGP.RU
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Метки
недвижимость, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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