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НБУ прокомментировал докапитализацию ПриватБанка

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Старый Сегодня, 21:04
#1
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НБУ прокомментировал докапитализацию ПриватБанка



Национальный банк внес на рассмотрение Кабинета Министров предложение осуществить докапитализации ПриватБанка в размере 38,5 млрд грн. Кабмин принял это решение, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно аудиту годовой отчетности банка за 2016 год по международным стандартам, который осуществила компания EY, отрицательный балансовый капитал Приватбанка по состоянию на 31 декабря 2016 года составлял «-882» млн грн и регулятивный капитал — «-2.6» млрд грн.

Кроме того, EY провела анализ потребности ПриватБанка в капитале (due diligence). Учитывая результаты анализа и подтвержден аудиторами отрицательный капитал банка, Нацбанк предоставил предложение КМУ докапитализировать банк на 38,5 млрд грн.

Этого объема должно быть достаточно для достижения банком норматива адекватности капитала в 10% даже в условиях консервативного сценария, по которому EY проводили анализ. Из указанных 38,5 млрд грн:

22,5 млрд грн — потребность, возникшая из-за мошеннических действий предыдущего менеджмента накануне национализации и необходимость создания резервов под портфель финансового лизинга, качество обслуживания которого связанными с бывшими владельцами лицами ухудшилась после перехода банка в собственность государства.

еще 16 млрд грн — объем капитала, которым предусмотрено покрыть уценку основных средств.

«По мнению НБУ, объем капитала для покрытия уценки основных средств в 16 млрд грн может быть уменьшен за счет разработки и четкой реализации стратегии работы с залоговым имуществом банка и имуществом, принятым на баланс банка в качестве погашения кредитной задолженности», — заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Таким образом, Нацбанк предложил и Кабмин поддержал, что на первом этапе достаточно увеличить капитал ПриватБанка на 22,5 млрд грн. Решение об окончательном объеме докапитализации и ее деления на этапы принимает КМУ, основываясь на предложения Национального банка и выводах Экспертно-аналитического совета.

Запланированая докапитализация ПриватБанка состоится путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. При этом банк на данном этапе не требует монетизации этого капитала.

На сегодня его ликвидность превышает 17 млрд грн и 800 млн долларов США в эквиваленте. Таким образом, у банка нет необходимости в «живых» средствах. Поэтому докапитализация ПриватБанка без дальнейшей монетизации ОВГЗ не окажет влияния на курс гривны и инфляцию.

Напомним, что в рамках оздоровления ПриватБанка в конце декабря 2016 года и в начале января 2017 года Нацбанк дважды монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Министерством финансов для докапитализации банка, купив ОВГЗ на общую сумму 27,2 млрд грн.

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Старый Сегодня, 21:08
#2
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Re: НБУ прокомментировал докапитализацию ПриватБанка
Тут остается только сказать KPACUBO.
Красиво стригут население. По оценкам хотели 150 лярдов, по факту выделилось 20 лярдов. Смысл национализации всем понятен. Не так и плохо в банке все было.
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