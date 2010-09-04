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Пять самых дорогих криптовалют в данное время

Главным критерием отбора самых дорогих криптовалют была цена за одну единицу валюты. За основу взят показатель цены на сайте Сoinmarketcap, передает AIN.



ТОП-5 самых дорогих криптовалют на данный момент выглядит следующим образом:



Биткоин — $2 740



Биткоин — самая распространенная криптовалюта сейчас. С начала 2017 года его стоимость стремительно растет: за последние шесть месяцев цена одного биткоина поднялась с примерно $1 000 до $2 740 (впрочем, никто точно не может сказать, почему). Криптовалюта лидирует не только по цене за единицу, но и по показателю рыночной капитализации — она составляет $44 млрд.



Популярность биткоина можно объяснить тем, что это первая подобная валюта в своем роде. Биткоин первым привнес принцип децентрализации — концепцию, когда валюта не принадлежит и не контролируется ни одним финансовым или каким-либо другим институтом. Именно биткоин спровоцировал появление огромного количества аналогов, которые существуют на данный момент.



Byteball — $777



Byteball сильно отличается от остальных криптовалют и, в частности, от биткоина. Если в основе последнего лежит технология блокчейн — распределенный реестр, где хранятся данные о всех транзакциях в рамках сети — то Byteball работает на основе DAG. Это ориентированный граф, который формируется новыми транзакциями, каждая из которых ссылается на предыдущие переводы.



Также Byteball не предусматривает майнинга. Вместо майнеров транзакции подтверждают доверенные пользователи, так называемые «свидетели». Одна из особенностей криптовалюты — ее распространение. Byeball раздается бесплатно всем владельцам биткоина, которые подтвердили свой кошелек в сети валюты.



За последние полгода цена за единицу Byteball увеличилась в более чем 36 раз. Самый резкий скачок произошел в конце мая — начале июня, когда криптовалюта подорожала сразу на более чем $550.



Zcash — $389



Главное отличие Zcash от того же биткоина заключается в защите информации. Работа биткоина основывается на традиционном блокчейне, где каждая запись в сети содержит данные о сумме транзакции, отправителе и получателе.



Zcash использует протокол доказательства с нулевым разглашением, чтобы подтверждать транзакции без раскрытия дополнительной информации о них. «Если биткоин — http для денег, то Zcash — https», — отмечается на сайте криптовалюты.



Активный рост цены на Zcash начался в конце мая.



Эфириум — $346



Эфириум — вторая криптовалюта по показателю рыночной капитализации ($30 млрд) и четвертая по цене за одну единицу. Особенность эфириума состоит в «умных контрактах» — возможности регистрировать сделки с любыми активами в рамках блокчейна.



«Умные контракты» — это та технология, которая заменяет традиционные юридические процедуры.



Сейчас стоимость эфириума составляет около $346. Несколько месяцев 2017 года цена валюты оставалась на отметке примерно в $10, но в конце мая стоимость эфириума подскочила до текущей.



Dash — $190



Среди особенностей криптовалюты Dash — наличие частных, то есть, защищенных, переводов (PrivateSend) и мгновенных транзакций (InstantSend). Решения о каких-либо изменениях в Dash принимаются общим голосованием владельцев валюты.



Этот механизм называется децентрализованного управления (Decentralized Governance), и разработчики Dash стали первыми среди своих конкурентов, кто ввел подобный принцип.



За последние полгода цена на единицу валюты значительно выросла. Если в январе 2017 года этот показатель был на уровне $10, то сейчас один Dash стоит около $190.



Источник. Главным критерием отбора самых дорогих криптовалют была цена за одну единицу валюты. За основу взят показатель цены на сайте Сoinmarketcap, передает AIN.ТОП-5 самых дорогих криптовалют на данный момент выглядит следующим образом:Биткоин — самая распространенная криптовалюта сейчас. С начала 2017 года его стоимость стремительно растет: за последние шесть месяцев цена одного биткоина поднялась с примерно $1 000 до $2 740 (впрочем, никто точно не может сказать, почему). Криптовалюта лидирует не только по цене за единицу, но и по показателю рыночной капитализации — она составляет $44 млрд.Популярность биткоина можно объяснить тем, что это первая подобная валюта в своем роде. Биткоин первым привнес принцип децентрализации — концепцию, когда валюта не принадлежит и не контролируется ни одним финансовым или каким-либо другим институтом. Именно биткоин спровоцировал появление огромного количества аналогов, которые существуют на данный момент.Byteball сильно отличается от остальных криптовалют и, в частности, от биткоина. Если в основе последнего лежит технология блокчейн — распределенный реестр, где хранятся данные о всех транзакциях в рамках сети — то Byteball работает на основе DAG. Это ориентированный граф, который формируется новыми транзакциями, каждая из которых ссылается на предыдущие переводы.Также Byteball не предусматривает майнинга. Вместо майнеров транзакции подтверждают доверенные пользователи, так называемые «свидетели». Одна из особенностей криптовалюты — ее распространение. Byeball раздается бесплатно всем владельцам биткоина, которые подтвердили свой кошелек в сети валюты.За последние полгода цена за единицу Byteball увеличилась в более чем 36 раз. Самый резкий скачок произошел в конце мая — начале июня, когда криптовалюта подорожала сразу на более чем $550.Главное отличие Zcash от того же биткоина заключается в защите информации. Работа биткоина основывается на традиционном блокчейне, где каждая запись в сети содержит данные о сумме транзакции, отправителе и получателе.Zcash использует протокол доказательства с нулевым разглашением, чтобы подтверждать транзакции без раскрытия дополнительной информации о них. «Если биткоин — http для денег, то Zcash — https», — отмечается на сайте криптовалюты.Активный рост цены на Zcash начался в конце мая.Эфириум — вторая криптовалюта по показателю рыночной капитализации ($30 млрд) и четвертая по цене за одну единицу. Особенность эфириума состоит в «умных контрактах» — возможности регистрировать сделки с любыми активами в рамках блокчейна.«Умные контракты» — это та технология, которая заменяет традиционные юридические процедуры.Сейчас стоимость эфириума составляет около $346. Несколько месяцев 2017 года цена валюты оставалась на отметке примерно в $10, но в конце мая стоимость эфириума подскочила до текущей.Среди особенностей криптовалюты Dash — наличие частных, то есть, защищенных, переводов (PrivateSend) и мгновенных транзакций (InstantSend). Решения о каких-либо изменениях в Dash принимаются общим голосованием владельцев валюты.Этот механизм называется децентрализованного управления (Decentralized Governance), и разработчики Dash стали первыми среди своих конкурентов, кто ввел подобный принцип.За последние полгода цена на единицу валюты значительно выросла. Если в январе 2017 года этот показатель был на уровне $10, то сейчас один Dash стоит около $190.

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