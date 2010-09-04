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Кошелек Exodus добавил поддержку криптовалюты Decred

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Кошелек Exodus добавил поддержку криптовалюты Decred

В новой версии мультивалютного кошелька Exodus (v. 1.28.1) добавлена поддержка криптовалюты Decred (DCR).

Как сообщается на сайте проекта, цифровая валюта Decred является одной из наиболее инновационных и перспективных. На текущий момент кошелек Exodus, помимо токенов DCR, поддерживает еще 7 популярных цифровых валют, включая биткоин, Ethereum, DASH, Litecoin, Golem, Dogecoin и Augur.


Также на сайте проекта сообщается, что в новой версии Exodus исправлены баги, повышена производительность, добавлены новые опции и внесены незначительные изменения в интерфейс.

Напомним, недавно кошелек Exodus добавил поддержку токенов Golem (GNT), а также Augur (REP).

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