Кошелек Exodus добавил поддержку криптовалюты Decred

В новой версии мультивалютного кошелька Exodus (v. 1.28.1) добавлена поддержка криптовалюты Decred (DCR).
Как сообщается на сайте проекта, цифровая валюта Decred является одной из наиболее инновационных и перспективных. На текущий момент кошелек Exodus, помимо токенов DCR, поддерживает еще 7 популярных цифровых валют, включая биткоин, Ethereum, DASH, Litecoin, Golem, Dogecoin и Augur.
Также на сайте проекта сообщается, что в новой версии Exodus исправлены баги, повышена производительность, добавлены новые опции и внесены незначительные изменения в интерфейс.
Напомним, недавно кошелек Exodus добавил поддержку токенов Golem (GNT), а также Augur (REP).
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