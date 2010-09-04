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Celtra для цифровой платформы управления рекламы привлекла $15 млн инвестиций

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Celtra для цифровой платформы управления рекламы привлекла $15 млн инвестиций


Американская компания Celtra из Бостона штат Массачусетс является разработчиком цифровой платформы для управления рекламы и для этих целей привлекла $15 млн. инвестиций.

Инвестиционный раунд возглавили венчурные компании Unilever и WPP, которые сотрудничают в создании креативной технологии Celtra в глобальной маркетинговой организации Unilever и ее экосистеме поставщиков услуг, поставщиков технологий и поставщиков медиа.

Привлеченные средства компания намерена потратить на развитие компании и ее технологий.




Миха Микек является основателем и главным исполнительным директором компании Celtra, которая разработала творческую облачную цифровую платформу для управления рекламы основанную на HTML5-авторинге, с интегрированным творческим сервисом. Эта платформа была разработана для мобильной рекламы. Агностические решения позволяют размещать видео, отображения и рекламный материал кампаний более чем 3,5 тыс. брендов и 2/3 материал рекламодателей из списка Fortune 500.




Компания также имеет офисы в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Любляне, Сингапуре и Сиднее.




Celtra предлагает самую передовую платформу для творческого производства, управления, распространения и оптимизации отображений, видео и объявлений. Превосходная работа на любом устройстве с самыми инновационными форматами объявлений. HTML5 с помощью AdCreator от Celtra - креативная технология для цифрового отображения и видеорекламы.

AdCreator объединяет более 50 передовых компонентов перетаскивания и более 200 предварительно протестированных функций от локатора хранилища до встроенного видеопроигрывателя, галерей, общего доступа к ресурсам и т. д.




Отзывчивый дизайн позволяет создавать единое творение, адаптирующееся к разным размерам экрана. Все компоненты и функции тщательно протестированы на всех устройствах и операционных системах.




Перевод специально для mmgp.ru


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