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Биткоин-кошелек Blockchain привлек рекордные после Брексита $40 млн во втором раунде

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Биткоин-кошелек Blockchain привлек рекордные после Брексита $40 млн во втором раунде

Основными инвесторами лондонского стартапа на втором этапе размещения ценных бумаг выступили инвестиционная компания GV (бывшая Google Ventures) и венчурная компания Lakestar.

В раунде также приняли участие Nokota Management и Digital Currency Group, а также действующие инвесторы компании, включая миллиардера Ричарда Бренсона.

Цитата:
«Инвестиции, привлеченные нашей компанией во время второго раунда размещения, являются рекордными для финтех-отрасли после Брексита. Кроме того, ни один криптовалютный стартап еще не привлекал таких крупных средств за второй раунд. Сейчас наша капитализация превысила $70 млн», –
сообщил глава стартапа Blockchain Питер Смит.

Компания Blockchain предоставляет программное обеспечение, позволяющее в одном месте хранить криптовалюту и осуществлять транзакции между разными пользователями – так называемый криптокошелек. На фоне резкого роста курса биткоина также растет спрос на криптокошельки – именно этим Смит объясняет растущий сейчас интерес к продукту компании. По оценкам Смита в настоящий момент в криптокошельке Blockchain находится около 15 миллионов учетных записей, на которых хранятся в совокупности миллиарды долларов.

По словам Смита, полученные средства стартап планирует использовать для расширения команды, а также вложить их в исследования и разработки (R&D).
Цитата:
«В настоящее время мы нацелены на масштабирование, для того чтобы иметь возможность удовлетворить спрос, который существует сейчас на рынке», -
сообщил он CNBC. Он пояснил, что трафик компании в последние 2 недели растет на 15% по истечении каждой недели.

Кроме того, компания не исключает возможности появления своих офисов в тех странах, где пока еще не присутствует.

Компания Blockchain была основана в 2011 году. Первый раунд финансирования стартап закрыл в 2014 году – тогда компания получила $30,5 млн. Основными инвесторами Blockchain тогда выступили Lightspeed Venture Partners, Mosaic Venture Partners, Prudence Holdings, Virgin и миллиардер Ричард Бренсон (Virgin Group).

В течение мая 2017 года курс биткоина вырос на 60% – если в начале месяца курс криптовалюты стремился к $1400 за 1 биткоин, то к началу июня биткоин торговался на уровне $2300. Психологическую отметку в $3000 курс биткоина преодолел в ночь на 6 июня. В середине июня биткоин упал до минимальных значений с начала месяца ($2350), однако сейчас криптовалюта вновь торгуется на уровне $2700.

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Анна Чернобай на форуме  
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