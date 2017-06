NikNak67 Monitor-Invest.net



Fortune Wheel - fortune-wheel.com

Старт 15.06.17



Старт 15.06.17







Добро Пожаловать в Fortune Wheel – интеллектуальную финансовую платформу от компании Fortune Wheel.



Fortune Wheel - это интерактивная высокозащищенная платформа под руководством опытных финансовых специалистов компании, умножающая Ваш капитал и выплачивающая до 13.3% чистой прибыли ежесуточно. Миссия Fortune Wheel - обеспечить Ваш постоянный достаток и финансовую свободу, вне зависимости от того, кем Вы были раньше, Ваш путь начинается прямо сейчас.



Если где-то идет потеря, то она будет обязательно возмещена за счет избыточных средств в другом инвестиционном направлении. Если вы решили оформить депозит, то несомненно он будет вам возвращен и приумножен, согласно вашему тарифу.



Положив в основу сугубо финансовой системы фортуны философию, мы фактически полностью избегаем любых негативных встрясок и форс мажорных обстоятельств, а гарантийный финансовый резерв при поддержке Fortune Wheel полностью исключает риск потери Ваших средств. Fortune Wheel - это единое целое, движущее несомненно только на расширение своих границ.



В то же время мы работаем по принципу - «не навреди». Уникальный функционал, заложенный в Fortune Wheel, а так же избранный состав наших специалистов с большим опытом работы, которые ведут финансовую деятельность по нескольким настроенным и активированным направлениям на данный момент:



• майнинг сразу трех самых популярных крипто валют

• работа на крипто валютных биржах(покупка и продажа BTC, P2P)

• инвестиции в проверенные финансовые программы

• работа на рынке акций ведущих компаний.



В ближайшей перспективе, согласно этапам развития Fortune Wheel, мы планируем подключать новые направления, изменять условия и внедрять новые опции в работу. Живите свободно, об остальном позаботится Fortune Wheel



Инвестиционные планы:



Тест драйв

105%

Срок вклада: 1 день

Общий возврат: 105%

Мин. сумма депозита: от 60₽ / 1$ до 30.000₽ / 500$

Депозит: в конце срока

Выплаты: в конце срока



Фортуна

+6%/СУТКИ

Срок вклада: 5 дней

Общий возврат: 130%

Мин. сумма депозита: от 6.000₽ / 100$ до 60.000₽ / 1.000$

Депозит: в конце срока

Выплаты: ежедневно



Оптима

+7%/СУТКИ

Срок вклада: 15 дней

Общий возврат: 205%

Мин. сумма депозита: от 60.000₽ / 1.000$ до 300.000₽ / 5.000$

Депозит: в конце срока

Выплаты: ежедневно



Смарт

+13.3%/СУТКИ

Срок вклада: 30 дней

Общий возврат: 299%

Мин. сумма депозита: от 300.000₽ / 5.000$ до 3.000.000₽ / 50.000$

Депозит: включен в выплаты

Выплаты: ежедневно



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Yandex.Money, Qiwi, NixMoney



Выплаты: инстант



Реф.система: 7-2-1%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, dedicated server







Наш депозит(листинг):



06.23.17 15:25 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14228717 from U4731311. Batch: 179892781. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 96, monitorinvestnet.

