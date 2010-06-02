Fortune Wheel - fortune-wheel.com

Я не админ/владелец проекта, проект Fortune Wheel добавлен на мониторинг
Старт 15.06.17
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Описание:
Добро Пожаловать в Fortune Wheel – интеллектуальную финансовую платформу от компании Fortune Wheel.
Fortune Wheel - это интерактивная высокозащищенная платформа под руководством опытных финансовых специалистов компании, умножающая Ваш капитал и выплачивающая до 13.3% чистой прибыли ежесуточно. Миссия Fortune Wheel - обеспечить Ваш постоянный достаток и финансовую свободу, вне зависимости от того, кем Вы были раньше, Ваш путь начинается прямо сейчас.
Если где-то идет потеря, то она будет обязательно возмещена за счет избыточных средств в другом инвестиционном направлении. Если вы решили оформить депозит, то несомненно он будет вам возвращен и приумножен, согласно вашему тарифу.
Положив в основу сугубо финансовой системы фортуны философию, мы фактически полностью избегаем любых негативных встрясок и форс мажорных обстоятельств, а гарантийный финансовый резерв при поддержке Fortune Wheel полностью исключает риск потери Ваших средств. Fortune Wheel - это единое целое, движущее несомненно только на расширение своих границ.
В то же время мы работаем по принципу - «не навреди». Уникальный функционал, заложенный в Fortune Wheel, а так же избранный состав наших специалистов с большим опытом работы, которые ведут финансовую деятельность по нескольким настроенным и активированным направлениям на данный момент:
• майнинг сразу трех самых популярных крипто валют
• работа на крипто валютных биржах(покупка и продажа BTC, P2P)
• инвестиции в проверенные финансовые программы
• работа на рынке акций ведущих компаний.
В ближайшей перспективе, согласно этапам развития Fortune Wheel, мы планируем подключать новые направления, изменять условия и внедрять новые опции в работу. Живите свободно, об остальном позаботится Fortune Wheel
Инвестиционные планы:
Тест драйв
105%
Срок вклада: 1 день
Общий возврат: 105%
Мин. сумма депозита: от 60₽ / 1$ до 30.000₽ / 500$
Депозит: в конце срока
Выплаты: в конце срока
Фортуна
+6%/СУТКИ
Срок вклада: 5 дней
Общий возврат: 130%
Мин. сумма депозита: от 6.000₽ / 100$ до 60.000₽ / 1.000$
Депозит: в конце срока
Выплаты: ежедневно
Оптима
+7%/СУТКИ
Срок вклада: 15 дней
Общий возврат: 205%
Мин. сумма депозита: от 60.000₽ / 1.000$ до 300.000₽ / 5.000$
Депозит: в конце срока
Выплаты: ежедневно
Смарт
+13.3%/СУТКИ
Срок вклада: 30 дней
Общий возврат: 299%
Мин. сумма депозита: от 300.000₽ / 5.000$ до 3.000.000₽ / 50.000$
Депозит: включен в выплаты
Выплаты: ежедневно
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Yandex.Money, Qiwi, NixMoney
Выплаты:
инстант
Реф.система:
7-2-1%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS, dedicated server
Наш депозит(листинг):
06.23.17 15:25 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14228717 from U4731311. Batch: 179892781. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 96, monitorinvestnet.