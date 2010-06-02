Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fortune Wheel - fortune-wheel.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:38
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 21,393
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Fortune Wheel - fortune-wheel.com
Я не админ/владелец проекта, проект Fortune Wheel добавлен на мониторинг

Старт 15.06.17



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Описание:

Добро Пожаловать в Fortune Wheel – интеллектуальную финансовую платформу от компании Fortune Wheel.

Fortune Wheel - это интерактивная высокозащищенная платформа под руководством опытных финансовых специалистов компании, умножающая Ваш капитал и выплачивающая до 13.3% чистой прибыли ежесуточно. Миссия Fortune Wheel - обеспечить Ваш постоянный достаток и финансовую свободу, вне зависимости от того, кем Вы были раньше, Ваш путь начинается прямо сейчас.

Если где-то идет потеря, то она будет обязательно возмещена за счет избыточных средств в другом инвестиционном направлении. Если вы решили оформить депозит, то несомненно он будет вам возвращен и приумножен, согласно вашему тарифу.

Положив в основу сугубо финансовой системы фортуны философию, мы фактически полностью избегаем любых негативных встрясок и форс мажорных обстоятельств, а гарантийный финансовый резерв при поддержке Fortune Wheel полностью исключает риск потери Ваших средств. Fortune Wheel - это единое целое, движущее несомненно только на расширение своих границ.

В то же время мы работаем по принципу - «не навреди». Уникальный функционал, заложенный в Fortune Wheel, а так же избранный состав наших специалистов с большим опытом работы, которые ведут финансовую деятельность по нескольким настроенным и активированным направлениям на данный момент:

• майнинг сразу трех самых популярных крипто валют
• работа на крипто валютных биржах(покупка и продажа BTC, P2P)
• инвестиции в проверенные финансовые программы
• работа на рынке акций ведущих компаний.

В ближайшей перспективе, согласно этапам развития Fortune Wheel, мы планируем подключать новые направления, изменять условия и внедрять новые опции в работу. Живите свободно, об остальном позаботится Fortune Wheel

Инвестиционные планы:

Тест драйв
105%
Срок вклада: 1 день
Общий возврат: 105%
Мин. сумма депозита: от 60₽ / 1$ до 30.000₽ / 500$
Депозит: в конце срока
Выплаты: в конце срока

Фортуна
+6%/СУТКИ
Срок вклада: 5 дней
Общий возврат: 130%
Мин. сумма депозита: от 6.000₽ / 100$ до 60.000₽ / 1.000$
Депозит: в конце срока
Выплаты: ежедневно

Оптима
+7%/СУТКИ
Срок вклада: 15 дней
Общий возврат: 205%
Мин. сумма депозита: от 60.000₽ / 1.000$ до 300.000₽ / 5.000$
Депозит: в конце срока
Выплаты: ежедневно

Смарт
+13.3%/СУТКИ
Срок вклада: 30 дней
Общий возврат: 299%
Мин. сумма депозита: от 300.000₽ / 5.000$ до 3.000.000₽ / 50.000$
Депозит: включен в выплаты
Выплаты: ежедневно

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Yandex.Money, Qiwi, NixMoney

Выплаты: инстант

Реф.система: 7-2-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, dedicated server



Наш депозит(листинг):

06.23.17 15:25 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14228717 from U4731311. Batch: 179892781. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 96, monitorinvestnet.
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 19:45
#2
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,918
Благодарностей: 13,088
УГ: 28
КП: 0.359
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Fortune Wheel - fortune-wheel.com
даже на лиуху админ зажал... шлак шлаком
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Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 19:49
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 323
Благодарностей: 32
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Fortune Wheel - fortune-wheel.com
Цитата:
Сообщение от Vovan356 Посмотреть сообщение
даже на лиуху админ зажал... шлак шлаком
Дак тут вроде как левый скрипт. Такой в карме был
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WINDOF на форуме  
Старый Сегодня, 19:56
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 185
Благодарностей: 15
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Fortune Wheel - fortune-wheel.com
Цитата:
Сообщение от Vovan356 Посмотреть сообщение
шлак шлаком
согласен.

а за звук прибоя плюсик
imr56 на форуме  
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