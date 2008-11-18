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Стоит ли обращаться в туристическое агентство?
Многие из наших соотечественников на сегодняшний день проводят отпуска за пределами родины. Организовывать поездки многие обожают сами, а кто-то пользуется услугами туристических агентств. Если вас манят поездки и туры по городам Европы, в частности, туры во Францию, в Прагу, Англию, Италию, то их легко организуют турагентства.
Например Франция блистательная страна, и многие жаждут посетить ее столицу, старинный Париж. Решение организовать поездку самостоятельно поможет сэкономить большую сумму, потратив при этом совсем мало времени с помощью интернета. Для начала вам нужно позвонить и предварительно записаться на прием документов в посольстве Франции.
Далее, нужно забронировать отель в Париже. Для этого требуется оформить кредитку для оплаты номера отеля посредством интернета. На сегодняшний день вы сможете забронировать любой отель в любой точке земли в сети. Потом необходимо купить авиабилеты. Их вы также можете заказать через интернет, подобрав агентство, осуществляющее бронирование билетов по невысоким ценам.
И напоследок страховка, а также подтверждение о зарплате с места работы или из банка.
А теперь рассмотрим вариант тура во Францию, туры в Прагу или другую европейскую страну, обратившись к услугам туристического агентства.
Туристическое агентство предоставляет потенциальному туристу информацию туроператора, являясь посредником между туристом и туроператором, а затем реализует туры, авиабилеты на регулярные или чартерные рейсы этого оператора. Виды путешествий есть разные: туры поездом, туры с, авиаперелетом с последующими экскурсиями по достопримечательностям городов, автобусные туры.
При выборе турагентства необходимо сделать звонки в несколько турфирм и разузнать расценки на предоставляемые услуги и условия. Можно воспользоваться советами друзей или коллег по работе, которые уже отправлялись за границу с некоей турфирмой и отзываются о ней положительно.
В наши дни очень многие обращаются к поисковикам интернета, где можно найти сайты и порталы многочисленных различных туристических агентств и компаний.
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Стоит ли обращаться к услугам тур. агенства или лучше организовать поездку самому? Или может следить за горящими турами и когда появиться интересный вариант, купить тур со скидкой, быстренько собраться и улететь в далёкие края отдыхать? Как думаете, что дороже будет горящий тур или самостоятельная поездка?