Rost77 Модератор

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Путешествие в страну вампира



Имение графа находится на высоком холме в маленьком городе Бране. Свою историю замок Дракулы начал с конца четырнадцатого века. Замок был возведён за счёт союза купцов, за что были освобождены от платы налогов на несколько столетий.



Форма замка напоминает трапецию, а коридоры и комнаты похожи на лабиринты, где можно потеряться. На внутреннем дворике замка стоит колодец, который ведёт к подземелью (как гласит легенда). Стоимость Бранского замка румынские власти оценивают в сумму 140 млн. дол.

Румыния – страна замков и различных творений архитектуры, но больше всего туристов привлекает замок знаменитого Влада Цепеша-Дракулы. Замок, как и сам граф, стали известны благодаря книге Брэма Стокера (писателя с Ирландии 19 века). Влад Цепеш стал не только прототипом героя Стокера, но и главным участником румынских легенд.







Средина 15 века была тем временем, когда граф правил такой страной, как Валахия (сейчас это современная Румыния). Все свои годы Влад был заложником за политические деяния в Османской империи. Больше всего граф ненавидел турок. Позже, когда он вышел на свободу, стал воеводой Валахии, и тех солдат (преимущественно турецких), которые провинились перед правителем или вели себя недостойно – сажал на кол. Потому люди боялись даже поднимать деньги с земли, настолько был правитель строгий и серьёзный. За свою манеру расправы над нерадивыми Влада прозвали Цепешем (по-болгарски – «колосажатель»).







В самом замке в Бране граф не жил, а приезжал только на охоту. Но тридцать лет назад замок прозвали «Замком Дракулы» туристы, которые пытались найти следы графа из страниц романа Стокера. К тому же замок в Румынии похож на тот замок, который описывает автор в книге.

Открыт замок был для отдыхающих и журналистов в 1956, где вскоре был размещён исторический и средневековый музей. Он хранит коллекции оружия, мебели и доспехов по сей день.







В замке ныне действуют различные программы развлечений для туристов. Так, например, многие отмечают здесь праздник Рождества (с 15 декабря по январь), День влюблённых или День всех святых (Хэллоуин). Последний праздник особенно интересен: здесь и экскурс по замку, вино, танцы, аниматоры Дракула, его дочь и прочие ужасные персонажи. Билет обычно стоит около 50 лей за человека.

В последних числах сентября в Бране проходят торжества, связанные с сыром и шерстяными изделиями, которыми славится городок. Сыр здесь готовят по особым рецептам, которые хранятся в тайне от всех, но он очень вкусный и его можно купить в качестве сувенира, а также шерстяные платки или свитера. Также в Бране можно приобрести статуэтки с ликом графа Дракулы или прочие мелочи-сувениры.







Замок открыт для посещения каждый день с 9 утра до 4 часов вечера, а в понедельник он открывает свои ворота с полудня. Билет для взрослых – 25 лей, а деткам 5 лей. Студентам и пенсионерам скидки, потому они могут войти в замок за 10 и 15 лей соответственно. Фото уже включено в билет, потому оно здесь предусмотрено и бесплатно, а, чтобы снять видео, необходимо доплатить ещё 20 лей, но оно того стоит.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru



А вы хотели бы посетить это замечательное место? Форма замка напоминает трапецию, а коридоры и комнаты похожи на лабиринты, где можно потеряться. На внутреннем дворике замка стоит колодец, который ведёт к подземелью (как гласит легенда). Стоимость Бранского замка румынские власти оценивают в сумму 140 млн. дол.Румыния – страна замков и различных творений архитектуры, но больше всего туристов привлекает замок знаменитого Влада Цепеша-Дракулы. Замок, как и сам граф, стали известны благодаря книге Брэма Стокера (писателя с Ирландии 19 века). Влад Цепеш стал не только прототипом героя Стокера, но и главным участником румынских легенд.Средина 15 века была тем временем, когда граф правил такой страной, как Валахия (сейчас это современная Румыния). Все свои годы Влад был заложником за политические деяния в Османской империи. Больше всего граф ненавидел турок. Позже, когда он вышел на свободу, стал воеводой Валахии, и тех солдат (преимущественно турецких), которые провинились перед правителем или вели себя недостойно – сажал на кол. Потому люди боялись даже поднимать деньги с земли, настолько был правитель строгий и серьёзный. За свою манеру расправы над нерадивыми Влада прозвали Цепешем (по-болгарски – «колосажатель»).В самом замке в Бране граф не жил, а приезжал только на охоту. Но тридцать лет назад замок прозвали «Замком Дракулы» туристы, которые пытались найти следы графа из страниц романа Стокера. К тому же замок в Румынии похож на тот замок, который описывает автор в книге.Открыт замок был для отдыхающих и журналистов в 1956, где вскоре был размещён исторический и средневековый музей. Он хранит коллекции оружия, мебели и доспехов по сей день.В замке ныне действуют различные программы развлечений для туристов.Последний праздник особенно интересен: здесь и экскурс по замку, вино, танцы, аниматоры Дракула, его дочь и прочие ужасные персонажи. Билет обычно стоит около 50 лей за человека.В последних числах сентября в Бране проходят торжества, связанные с сыром и шерстяными изделиями, которыми славится городок. Сыр здесь готовят по особым рецептам, которые хранятся в тайне от всех, но он очень вкусный и его можно купить в качестве сувенира, а также шерстяные платки или свитера. Также в Бране можно приобрести статуэтки с ликом графа Дракулы или прочие мелочи-сувениры.Билет для взрослых – 25 лей, а деткам 5 лей. Студентам и пенсионерам скидки, потому они могут войти в замок за 10 и 15 лей соответственно. Фото уже включено в билет, потому оно здесь предусмотрено и бесплатно, а, чтобы снять видео, необходимо доплатить ещё 20 лей, но оно того стоит.А вы хотели бы посетить это замечательное место?

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