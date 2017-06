inik1080 Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 17.11.2014 Сообщений: 5,961 Благодарностей: 1,077 УГ: 5 КП: 0.134 подарки

Razer инвестирует $20 млн. в MOL Global для развития виртуальной валюты

Razer инвестировал около 20 миллионов долларов в малайзийскую фирму MOL Global, занимающуюся онлайн-платежами, в рамках стремления создать свою виртуальную валюту для геймеров в Азии.



Игровая компания Razer, которая создала себя имя, продавая высококачественные периферийные устройства и игровые ноутбуки, представила в марте свой цифровой кошелек zVault и программу поощрений zGold для игроков. Стратегия, похоже, является рассчитанной на долгий период попыткой сохранить деньги геймеров внутри экосистемы Razer с помощью предоставления своих услуг и услуг своих партнеров, а также укрепить бизнес в области электронной коммерции за счет вознаграждений и стимулов.



Инвестиционная сделка представляет собой шаг к дальнейшему охвату общества геймеров в Юго-Восточной Азии - быстрорастущего интернет-рынка, на котором по прогнозам Razer общие игровые расходы достигнут 2,2 миллиарда долларов в 2017 году.



MOL Global, которая была исключена из биржевого списка Nasdaq в прошлом году после неровного двухлетнего периода в качестве публичной компании, является одной из самых устойчивых в Юго-Восточной Азии. В дополнение к онлайн-платежному сервису, компания имеет оффлайн-сеть благодаря партнерству с ритейлерами вроде 7-Eleven, которая позволяет людям, не имеющим кредитных карт, покупать онлайн-поинты за наличные. В результате сделки MOLPoints будут переименованы в Gold-MOLPoints, чтобы привязать их к бренду Razer.



Razer заявила, что ее сеть в сочетании с сетью MOL позволит пользователям покупать поинты в более чем миллионе онлайн- и розничных магазинов в Юго-Восточной Азии, Новой Зеландии и Австралии.



Помимо собственной игровой сети Razer и скидок для своего интернет-магазина, поинты также будут использоваться партнерами MOL, в том числе Sony PlayStation Store в Юго-Восточной Азии, в играх Facebook и издателями, такими как Nexon.



Генеральный директор Razer Мин-Лян Тан сказал, что сделка делает zGold "одной из крупнейших виртуальных кредитных систем в мире и самой большой в Юго-Восточной Азии".



Сделка с MOL является последней в цепочке стратегических сделок Razer, которая недавно подписала партнерский договор с оператором мобильной связи Three и привлекла более 50 миллионов долларов от инвестора Three - фонда Horizons Ventures.



Уникальность



Перевод специально для MMGP.ru Razer инвестировал около 20 миллионов долларов в малайзийскую фирму MOL Global, занимающуюся онлайн-платежами, в рамках стремления создать свою виртуальную валюту для геймеров в Азии.Игровая компания Razer, которая создала себя имя, продавая высококачественные периферийные устройства и игровые ноутбуки, представила в марте свой цифровой кошелек zVault и программу поощрений zGold для игроков. Стратегия, похоже, является рассчитанной на долгий период попыткой сохранить деньги геймеров внутри экосистемы Razer с помощью предоставления своих услуг и услуг своих партнеров, а также укрепить бизнес в области электронной коммерции за счет вознаграждений и стимулов.Инвестиционная сделка представляет собой шаг к дальнейшему охвату общества геймеров в Юго-Восточной Азии - быстрорастущего интернет-рынка, на котором по прогнозам Razer общие игровые расходы достигнут 2,2 миллиарда долларов в 2017 году.MOL Global, которая была исключена из биржевого списка Nasdaq в прошлом году после неровного двухлетнего периода в качестве публичной компании, является одной из самых устойчивых в Юго-Восточной Азии. В дополнение к онлайн-платежному сервису, компания имеет оффлайн-сеть благодаря партнерству с ритейлерами вроде 7-Eleven, которая позволяет людям, не имеющим кредитных карт, покупать онлайн-поинты за наличные. В результате сделки MOLPoints будут переименованы в Gold-MOLPoints, чтобы привязать их к бренду Razer.Razer заявила, что ее сеть в сочетании с сетью MOL позволит пользователям покупать поинты в более чем миллионе онлайн- и розничных магазинов в Юго-Восточной Азии, Новой Зеландии и Австралии.Помимо собственной игровой сети Razer и скидок для своего интернет-магазина, поинты также будут использоваться партнерами MOL, в том числе Sony PlayStation Store в Юго-Восточной Азии, в играх Facebook и издателями, такими как Nexon.Генеральный директор Razer Мин-Лян Тан сказал, что сделка делает zGold "одной из крупнейших виртуальных кредитных систем в мире и самой большой в Юго-Восточной Азии".Сделка с MOL является последней в цепочке стратегических сделок Razer, которая недавно подписала партнерский договор с оператором мобильной связи Three и привлекла более 50 миллионов долларов от инвестора Three - фонда Horizons Ventures.

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты

Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года

Cтатьи для вас и $ для авторов

Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс __________________