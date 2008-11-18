Rost77 Модератор

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Ориентация на успех: опасность тенденции



- У кого больше шансов быть успешным: у того, кто ориентирован на успех, или у того, кто ориентирован на избегание неудач? – спрашивает преподаватель психологии мотивации.

- Конечно, у тех, кто ориентирован на успех! – хором отвечают студенты.

Что может быть очевиднее? Едва ли кто-то решится поспорить с этим выводом. Преподаватель достиг своей цели, сформировав у студентов чёткое представление о преимуществе стратегии стремления к успеху. Но почему вопрос был сформулирован именно так? Почему преподаватель не спросил о том, у кого больше шансов избежать неудач? Ведь в этом случае ответ был бы также очевиден…



Мотивация. Сегодня это слово знакомо всем. Ленты новостей в социальных сетях пестрят мотивирующими постами. Аргументированные статьи, запоминающиеся картинки, личные примеры известных личностей, избитые афоризмы, которые не устают повторять знакомые – всё пропитано культом успеха. Чем дальше, тем меньше сомнений вызывает неоспоримость идеи о том, что мы просто обязаны стремиться к успеху.



Конечно, люди, преодолевающие трудности, неустанно работающие над собой и достигающие значимых результатов в своей деятельности благодаря целеустремлённости, всегда вызывают уважение и становятся примером для подражания. Но что происходит с теми, кто ориентирован на избегание неудач? Так ли уж эти люди несчастны, слабы и трусливы, в противовес своим амбициозным товарищам? Разумеется, нет. Однако вездесущая философия успеха оставляет их за бортом, шаг за шагом формируя над ними ареол второсортности.



Опасность такой тенденции заключается в том, что человек, не стремящийся стать непременно самым лучшим на своём поприще (будь то учёный или домохозяйка, музыкант или фермер), испытывает давление со стороны своего окружения, которое навязывает ему стремление к успеху. Это давление может выражаться в самых благовидных формах, таких как, например, добрые советы о том, как организовать себя, или искренние пожелания занять такую же доходную нишу, как общий знакомый. Только результатом таких стараний становится внутренний дискомфорт, ощущение несоответствия своих проявлений ожиданиям других, и, как следствие, тяжёлое и гнетущее чувство вины, депрессии, жалость и ненависть к себе.



Стоит задуматься о том, что не все хотят строить карьеру и быть финансово обеспеченными: есть люди, которым интересно жить жизнью свободного художника, балансируя на грани нищеты. Не все хотят семейного счастья: есть люди, которым неприятно впускать в личное пространство другого человека. Таких примеров может быть сколько угодно. Не все хотят успеха. Есть люди, которые расставляют приоритеты в пользу комфорта, безопасности, душевного равновесия, возможности жить в размеренном ритме, не вступать в конфликты и т.д. – при этом они могут быть счастливыми и достойны уважения (и самоуважения!) не меньше, чем извечные борцы за личные победы.

Следует помнить, что ориентация на успех – это не единственно верный, а только один из возможных путей, а между успешностью и ценностью личности никогда нельзя ставить знак равенства.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru – спрашивает преподаватель психологии мотивации.– хором отвечают студенты.Что может быть очевиднее? Едва ли кто-то решится поспорить с этим выводом. Преподаватель достиг своей цели, сформировав у студентов чёткое представление о преимуществе стратегии стремления к успеху. Но почему вопрос был сформулирован именно так? Почему преподаватель не спросил о том, у кого больше шансов избежать неудач? Ведь в этом случае ответ был бы также очевиден…Сегодня это слово знакомо всем. Ленты новостей в социальных сетях пестрят мотивирующими постами. Аргументированные статьи, запоминающиеся картинки, личные примеры известных личностей, избитые афоризмы, которые не устают повторять знакомые – всё пропитано культом успеха. Чем дальше, тем меньше сомнений вызывает неоспоримость идеи о том, что мы просто обязаны стремиться к успеху.Конечно, люди, преодолевающие трудности, неустанно работающие над собой и достигающие значимых результатов в своей деятельности благодаря целеустремлённости, всегда вызывают уважение и становятся примером для подражания.Так ли уж эти люди несчастны, слабы и трусливы, в противовес своим амбициозным товарищам? Разумеется, нет. Однако вездесущая философия успеха оставляет их за бортом, шаг за шагом формируя над ними ареол второсортности.Это давление может выражаться в самых благовидных формах, таких как, например, добрые советы о том, как организовать себя, или искренние пожелания занять такую же доходную нишу, как общий знакомый. Только результатом таких стараний становится внутренний дискомфорт, ощущение несоответствия своих проявлений ожиданиям других, и, как следствие, тяжёлое и гнетущее чувство вины, депрессии, жалость и ненависть к себе.Стоит задуматься о том, что не все хотят строить карьеру и быть финансово обеспеченными: есть люди, которым интересно жить жизнью свободного художника, балансируя на грани нищеты. Не все хотят семейного счастья: есть люди, которым неприятно впускать в личное пространство другого человека. Таких примеров может быть сколько угодно. Не все хотят успеха. Есть люди, которые расставляют приоритеты в пользу комфорта, безопасности, душевного равновесия, возможности жить в размеренном ритме, не вступать в конфликты и т.д. – при этом они могут быть счастливыми и достойны уважения (и самоуважения!) не меньше, чем извечные борцы за личные победы.Следует помнить, что ориентация на успех – это не единственно верный, а только один из возможных путей, а между успешностью и ценностью личности никогда нельзя ставить знак равенства.

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