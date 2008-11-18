Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,749 Благодарностей: 2,346 УГ: 1 подарки награды

Критика: путь к успеху или провалу Что говорят преуспевающие долларовые миллионеры о связи своего успеха и своего отношения к критике? Большинство из них либо игнорируют критику, либо используют её как воодушевление для стремления к успеху. Большинство миллионеров считают, что критик — это тот, кто неодобрительно судит о людях и делает на их счёт пессимистические прогнозы. В отличие от наставников, которые стараются помочь людям развить свои качества, критики не заинтересованы в том, чтобы люди становились лучше.



На самом деле, они даже наслаждаются чужими неудачами. Критики тайно получают огромное удовлетворение, если их пессимистические предсказания сбылись.

Именно они в своё время говорили многим миллионерам:

«Ты никогда не добьёшься успеха». «У тебя не хватит способностей, чтобы стать юристом». «Я никогда не встречал более глупой идеи создания нового бизнеса». «Женщинам нечего делать в юриспруденции». «У тебя просто нет надежд на успех». «У тебя недостаточно способностей для высшего образования». «С твоими показателями на выпускных экзаменах, ты никогда не будешь успешно учиться в институте».



Те, кто согласились с отрицательной оценкой своих способностей, рано покинули поле битвы за преуспевание, в то время как другие не обратили внимания на критику или сумели использовать её себе на благо.



У многих людей злейшими критиками с ранних лет выступали родители, воспитатели в садике или школьные учителя. Внушённые ими вредные убеждения «откладываются» в подсознании, а потом становятся огромным препятствием на пути к успеху. Книга Д. Леушкина «Турбо-Суслик» научит вас, как выбросить из головы вредные убеждения, которые с детства внушают всем нам «доброжелатели». Автор обещает быстро избавить всех своих читателей от «хлама в голове», самоограничений и сомнений, портящих нам жизнь. В том, что методика Д. Леушкина действует быстро и отлично помогает, уже убедились тысячи наших соотечественников.



Закоренелые критики имеют одну общую характерную черту. Их единственный талант — пессимистические предсказания. Критики часто завидуют действительно талантливым людям, у которых есть воля к победе. У большинства профессиональных критиков есть ещё одно характерное качество — они не выносят, когда другие критикуют их собственную точку зрения. Что же они делают, чтобы не критиковали их самих? Они стараются обидеть другого. Они агрессивно и обидно критикуют тех, кому сопутствует или может сопутствовать успех. Это один из способов поднять их собственный статус. Они просто пытаются разыгрывать из себя судей.



Большинство преуспевающих владельцев собственного бизнеса, которые достигли всего сами, могут немало порассказать вам о критиках. Их заявки на получение кредитов по несколько раз отклоняли, по их мнению, чиновники, занятые оформлением ссуд, как раз и являются профессиональными критиками. Они говорят заявителям, что «ваш бизнес безнадёжен», и вместе с тем не дают советов, как этот бизнес улучшить. Но какую огромную власть чувствуешь, когда одалживаешь другим людям деньги!



Можно привести неисчислимое количество примеров того, как критики пытаются разрушить мечты честолюбивых мужчин и женщин. Но критики — это необходимая часть нашей социальной системы: они отметают тех, кому не хватает смелости и решимости пренебречь критикой и идти к успеху.

Ментальность миллионера диктует следующее: надо знать, к кому прислушиваться, и понимать, какие мотивы движут так называемыми советчиками. Если вы честолюбивы, умеете упорно трудиться, и ваши дела идут в гору, то вы наверняка будете представлять для кого-то угрозу. К сожалению, именно к этим людям часто и обращается за советом молодёжь.



Поэтому те люди, которые стали миллионерами или просто успешными в каком-то деле, не обращают внимания на критику, и тем самым не опускают руки из-за мнения, возможно, завистливых людей. Способность игнорировать такого рода высказывания в их адрес, рассчитанные на принижение оценки собственных сил, одна из главных составляющих успеха. Надо помнить одно: критике подвергаются успешные люди, на неудачников, и тех, кто ни к чему не стремится, никто времени тратить не будет.



Критика — это как раз та составляющая, которая-либо приведёт вас к успеху, если научиться её игнорировать. Либо заставит опустить руки. Своеобразная «школа выживания» на пути к успеху, которая отсеивает претендентов. Спросите любого типичного миллионера, и он вспомнит о многих таких пройденных им «школ». Успешные люди совсем не такие, как все остальные. Они обычно не идут за толпой, и их часто безосновательно критикуют за это завистливые неудачники.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам

Уникальный контент для вашего сайта, форума или блога - Advego __________________