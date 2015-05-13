Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,105 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Vineti привлек $13.75млн для многофункциональной платформы генной и клеточной терапии

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:58
#1
Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 14,333
Благодарностей: 1,400
Записей в блоге: 5
УГ: 25
КП: 0.112
подарки
Vineti привлек $13.75млн для многофункциональной платформы генной и клеточной терапии


Разработчик облачной платформы генной и клеточной терапии Vineti, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек $ 13.75 млн инвестиций.
Инвестиционный раунд был закрыт венчурными фондами GE Ventures, Mayo Clinic Ventures, а также новыми инвесторами DFJ и Lifeforce Capital. Стартап планирует использовать привлеченное финансирование для увеличения своей команды.

Запущенная соучредителем GE Ventures Эмми Дуросс, генеральным директором Хайди Хагеном, стратегическим директором Размиом Абнаусом совместно с техническим директором Малеком Фахамом, Vineti является разработчиком облачной коммерческой платформы, которая позволяет пациентам, поставщикам, фармацевтическим компаниям и различным регуляторам иметь доступ к клеточной и генной терапии.
Столь многофункциональная платформа имеет ряд преимуществ:
  • автоматизировать поставку продуктов для лечения;
  • отслеживать продукты в режиме реального времени;
  • анализ эффективности;
  • идентификацию пациентов для полной безопасности;
  • автоматизация платежей;
  • составление отчетов;
  • различного рода уведомления;
  • резервное копирование и аварийное восстановление данных;

Перевод специально для MMGP.RU
Вспомогательный материал: оф сайт Vineti
__________________
|🔥Мой блог ELBRUSINVEST.RU: только топовые проекты для инвестиций, рефбек 75%, статьи в разделе «Лайфхаки» и «Инсайдер», стартапы🔥|
|Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек
Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 18:00. Причина: добавлена кнопка уникальности
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Darwinbox привлек $4 млн для многофункциональной платформы по управлению персоналом Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 5 Сегодня 00:48
Стартап TapClicks привлек $3 млн для многофункциональной маркетинговой платформы Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.05.2017 18:24
Стартап Congenica привлек $10 млн для генной платформы Sapientia Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.02.2017 17:09
Immusoft, которая работает в сфере генной терапии, привлекла $2.74 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.11.2016 22:55
Разработчик клеточной терапии нового поколения SQZ Biotech привлек $16 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 2 30.09.2016 23:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
ЦРУ готовится к возможной кибератаке против РФ
От Анна Чернобай в разделе «Компьютерная безопасность»
Аватар moskva
В Украине создадут финансовую полицию
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар inik1080
Lucy привлек $2.25 для обучения родителей уходу за ребенком
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар теодор драйзер
На бинарках нужно работать,как и везде.
От теодор драйзер в разделе «Бинарные опционы»
Аватар VictorSamus
Украино-польский стартап Homsters привлек $600 000
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
gain-invest-www.gain-invest.com
От run в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
414,105
Тем
475,489
Сообщений
11,781,156

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube