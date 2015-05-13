Vineti привлек $13.75млн для многофункциональной платформы генной и клеточной терапии

Разработчик облачной платформы генной и клеточной терапии Vineti, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек $ 13.75 млн инвестиций.
Инвестиционный раунд был закрыт венчурными фондами GE Ventures, Mayo Clinic Ventures, а также новыми инвесторами DFJ и Lifeforce Capital. Стартап планирует использовать привлеченное финансирование для увеличения своей команды.
Запущенная соучредителем GE Ventures Эмми Дуросс, генеральным директором Хайди Хагеном, стратегическим директором Размиом Абнаусом совместно с техническим директором Малеком Фахамом, Vineti является разработчиком облачной коммерческой платформы, которая позволяет пациентам, поставщикам, фармацевтическим компаниям и различным регуляторам иметь доступ к клеточной и генной терапии.
Столь многофункциональная платформа имеет ряд преимуществ:
- автоматизировать поставку продуктов для лечения;
- отслеживать продукты в режиме реального времени;
- анализ эффективности;
- идентификацию пациентов для полной безопасности;
- автоматизация платежей;
- составление отчетов;
- различного рода уведомления;
- резервное копирование и аварийное восстановление данных;
Перевод специально для MMGP.RU
Вспомогательный материал: оф сайт Vineti