В РФ запустят переводы с телефона на телефон с зачислением денег на карточный счёт

Российская газета "Известия" сообщила, что в следующем году граждане РФ смогут переводить друг другу денежные средства с карты на карту по номеру телефона и причём с карт эмитированных разными российскими банками. Чтобы совершить такую операцию, во-первых, нужно будет привязать свой номер смартфона к своему номеру карточного счета. Ну и во-вторых, просто указать номер телефона, на который вы хотите переслать деньги, чтобы они зачислились бы на карточный счет другого картодержателя. Согласитесь - это довольно-таки удобно и быстро и что не надо будет указывать в скором будущем все реквизиты карты отправителя и т.д.
Планируемая к скорому вводу система переводов денежных средств будет касаться как интернет- и мобильного банкинга, так и банкоматов. И в настоящее время 10 российских банков хоть и предлагают для своих клиентов что-то подобное, однако, там требуется заполнять как реквизиты карты отправителя, так и реквизиты карты получателя денежного перевода - и только тогда можно будет перевести средства с телефона на телефон (вернее на карточный счёт получателя перевода), а в новой системе такого не будет - указал чужого номер телефона, нажал кнопку и всё - деньги ушли на карточный счет другого картодержателя (он также должен будет иметь у себя карточный счет привязанный к своему телефону, ну чтобы получить прошедшие таким способом к нему деньги), т.е. необходимость в заполнении банковских реквизитов исчезнет. Повторим всё это делается ради упрощения процесса денежных переводов от одного человека другому (ещё это так называемые "p2p" переводы).
В настоящее время вопрос осуществления таких денежных переводов прорабатывается с международными платежными системами МастерКард и Виза - они не против и готовы поддержать этот проект. Также "Известия" пишут, что в целом банковское сообщество России положительно восприняло эту новость и готово участвовать в будущем проекте - специалисты согласны, что переводы подобным образом, сделают жизнь держателей карточных счетов и привязанных к ним телефонов проще и удобнее, да и сами банки по их заверениях не будут нести дополнительные расходы в связи с этим новшеством.
Впрочем, специалисты по кибербезопасности утверждают, что если в руки мошенникам попадут как номер телефона гражданина, так и реквизиты его карты, то они будут в состоянии атаковать систему 3D-Secure c помощью уязвимостей протокола сигналов SS7 и поэтому чётко рекомендуют всегда раскрывать только один из идентификаторов - или номер платежной карты, либо номер сотового телефона - это будет гарантией от их атак.
Специально для mmgp.ru
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