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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,073 Благодарностей: 1,104 УГ: 22 КП: 0.190 подарки

В РФ запустят переводы с телефона на телефон с зачислением денег на карточный счёт



Российская газета "Известия" сообщила, что в следующем году граждане РФ смогут переводить друг другу денежные средства с карты на карту по номеру телефона и причём с карт эмитированных разными российскими банками. Чтобы совершить такую операцию, во-первых, нужно будет привязать свой номер смартфона к своему номеру карточного счета. Ну и во-вторых, просто указать номер телефона, на который вы хотите переслать деньги, чтобы они зачислились бы на карточный счет другого картодержателя. Согласитесь - это довольно-таки удобно и быстро и что не надо будет указывать в скором будущем все реквизиты карты отправителя и т.д.



Планируемая к скорому вводу система переводов денежных средств будет касаться как интернет- и мобильного банкинга, так и банкоматов. И в настоящее время 10 российских банков хоть и предлагают для своих клиентов что-то подобное, однако, там требуется заполнять как реквизиты карты отправителя, так и реквизиты карты получателя денежного перевода - и только тогда можно будет перевести средства с телефона на телефон (вернее на карточный счёт получателя перевода), а в новой системе такого не будет - указал чужого номер телефона, нажал кнопку и всё - деньги ушли на карточный счет другого картодержателя (он также должен будет иметь у себя карточный счет привязанный к своему телефону, ну чтобы получить прошедшие таким способом к нему деньги), т.е. необходимость в заполнении банковских реквизитов исчезнет. Повторим всё это делается ради упрощения процесса денежных переводов от одного человека другому (ещё это так называемые "p2p" переводы).



В настоящее время вопрос осуществления таких денежных переводов прорабатывается с международными платежными системами МастерКард и Виза - они не против и готовы поддержать этот проект. Также "Известия" пишут, что в целом банковское сообщество России положительно восприняло эту новость и готово участвовать в будущем проекте - специалисты согласны, что переводы подобным образом, сделают жизнь держателей карточных счетов и привязанных к ним телефонов проще и удобнее, да и сами банки по их заверениях не будут нести дополнительные расходы в связи с этим новшеством.



Впрочем, специалисты по кибербезопасности утверждают, что если в руки мошенникам попадут как номер телефона гражданина, так и реквизиты его карты, то они будут в состоянии атаковать систему 3D-Secure c помощью уязвимостей протокола сигналов SS7 и поэтому чётко рекомендуют всегда раскрывать только один из идентификаторов - или номер платежной карты, либо номер сотового телефона - это будет гарантией от их атак.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/594d171bdb617 Российская газета "Известия" сообщила, что в следующем году граждане РФ смогут переводить друг другу денежные средства с карты на карту по номеру телефона и причём с карт эмитированных разными российскими банками. Чтобы совершить такую операцию, во-первых, нужно будет привязать свой номер смартфона к своему номеру карточного счета. Ну и во-вторых, просто указать номер телефона, на который вы хотите переслать деньги, чтобы они зачислились бы на карточный счет другого картодержателя. Согласитесь - это довольно-таки удобно и быстро и что не надо будет указывать в скором будущем все реквизиты карты отправителя и т.д.Планируемая к скорому вводу система переводов денежных средств будет касаться как интернет- и мобильного банкинга, так и банкоматов. И в настоящее время 10 российских банков хоть и предлагают для своих клиентов что-то подобное, однако, там требуется заполнять как реквизиты карты отправителя, так и реквизиты карты получателя денежного перевода - и только тогда можно будет перевести средства с телефона на телефон (вернее на карточный счёт получателя перевода), а в новой системе такого не будет - указал чужого номер телефона, нажал кнопку и всё - деньги ушли на карточный счет другого картодержателя (он также должен будет иметь у себя карточный счет привязанный к своему телефону, ну чтобы получить прошедшие таким способом к нему деньги), т.е. необходимость в заполнении банковских реквизитов исчезнет. Повторим всё это делается ради упрощения процесса денежных переводов от одного человека другому (ещё это так называемые "p2p" переводы).В настоящее время вопрос осуществления таких денежных переводов прорабатывается с международными платежными системами МастерКард и Виза - они не против и готовы поддержать этот проект. Также "Известия" пишут, что в целом банковское сообщество России положительно восприняло эту новость и готово участвовать в будущем проекте - специалисты согласны, что переводы подобным образом, сделают жизнь держателей карточных счетов и привязанных к ним телефонов проще и удобнее, да и сами банки по их заверениях не будут нести дополнительные расходы в связи с этим новшеством.Впрочем, специалисты по кибербезопасности утверждают, что если в руки мошенникам попадут как номер телефона гражданина, так и реквизиты его карты, то они будут в состоянии атаковать систему 3D-Secure c помощью уязвимостей протокола сигналов SS7 и поэтому чётко рекомендуют всегда раскрывать только один из идентификаторов - или номер платежной карты, либо номер сотового телефона - это будет гарантией от их атак.Специально для mmgp.ru

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