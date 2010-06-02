Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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japan-track - japan-track.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:21
#1
Специалист
 
Имя: Toxa
Пол: Мужской
Адрес: Владивосток
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.11.2014
Сообщений: 1,367
Благодарностей: 189
УГ: 24
КП: 0.144
japan-track - japan-track.com
Я не админ и не владелец проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.


Дата старта проекта 22.06.2017. Языки: RUS, EN, CHINA.

Цитата:
О компании
Компания Japan-Track.com специализируется на поставке мотоциклов из Японии. Мы поставляем только качественную оригинальную Японскую технику на рынок России и США. Вся предлагаемая нами продукция проходит строгий контроль качества и полную предпродажную подготовку, что гарантирует нашим клиентам получение самого лучшего товара по доступной цене.

Наши инвесторы отдыхают пока мы работаем. Мы предлагаем нашим потенциальным инвесторам стабильный и надежный высокодоходный заработок который обеспечит вас пассивной прибылью в то время пока вы занимаетесь своими делами и сделает каждый ваш новый день ярким и насыщенным. Сотрудничать с нашей компанией надежно и выгодно потому, что мы умеем работать и обеспечивать вас ежедневными мгновенными выплатами.

Рынок спроса на качественную Японскую мото-технику растет с каждым годом во всем мире так как все знают, что данная продукция является эталонной и потому обеспечивает своим владельцам позитивные эмоции от ее использования в течении многих лет, за что во всем мире любят и ценят Японских производителей и стремятся приобретать именно их продукцию.

В 2017 году на заседании совета учредителей компании Japan-Track в связи с резко возросшим количеством заказов было принято решении о привлечении инвестиционного капитала для полного покрытия спроса и выхода на новые рынки.

В настоящий момент компания располагает собственными парковочно-складскими помещениями на территории Японии, а также собственными ремонтными и покрасочными станциями на которых работает более 100 человек которые обеспечивают круглосуточное обслуживание и подготовку нашей продукции к отправке заказчикам без праздников и выходных.

Мы каждый день стремимся улучшать работу нашей компании и постоянно следим за всеми бизнес процессами от подбора персонала до вручения заказа клиенту. С нами вы можете не беспокоиться о завтрашнем дне и выгодно инвестировать в наш бизнес, чем сможете обеспечить себя пассивным доходом на многие годы.
Маркетинг проекта предлагает 3% в сутки бессрочно по календарным дням. Депозит от 1 до 10$. Выплаты инстант от 0.01$.

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Старый Сегодня, 17:26
#2
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,070
Благодарностей: 4,647
УГ: 3
КП: 0.022
Re: japan-track - japan-track.com
диз шаблонный затёртый
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Старый Сегодня, 17:32
#3
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,917
Благодарностей: 13,088
УГ: 28
КП: 0.359
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Re: japan-track - japan-track.com
Админ зачем ограничение вклада в 10 usd если на количество депов ограничений нет... то есть если я 100ку вложить хочу я должен дрочкой заниматься...
__________________
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Старый Сегодня, 17:34
#4
Специалист
 
Имя: Toxa
Пол: Мужской
Адрес: Владивосток
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.11.2014
Сообщений: 1,367
Благодарностей: 189
УГ: 24
КП: 0.144
Автор темы Re: japan-track - japan-track.com
Цитата:
Сообщение от HDS Посмотреть сообщение
диз шаблонный затёртый
Слово Мастера весомое. Диз и скрипт хоть и не новый но рабочий. Чириками можно поиграться.
__________________
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Gansik Ponomarev на форуме  
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