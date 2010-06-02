japan-track - japan-track.com

Я не админ и не владелец проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.
Дата старта проекта 22.06.2017. Языки: RUS, EN, CHINA.
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О компании
Компания Japan-Track.com специализируется на поставке мотоциклов из Японии. Мы поставляем только качественную оригинальную Японскую технику на рынок России и США. Вся предлагаемая нами продукция проходит строгий контроль качества и полную предпродажную подготовку, что гарантирует нашим клиентам получение самого лучшего товара по доступной цене.
Наши инвесторы отдыхают пока мы работаем. Мы предлагаем нашим потенциальным инвесторам стабильный и надежный высокодоходный заработок который обеспечит вас пассивной прибылью в то время пока вы занимаетесь своими делами и сделает каждый ваш новый день ярким и насыщенным. Сотрудничать с нашей компанией надежно и выгодно потому, что мы умеем работать и обеспечивать вас ежедневными мгновенными выплатами.
Рынок спроса на качественную Японскую мото-технику растет с каждым годом во всем мире так как все знают, что данная продукция является эталонной и потому обеспечивает своим владельцам позитивные эмоции от ее использования в течении многих лет, за что во всем мире любят и ценят Японских производителей и стремятся приобретать именно их продукцию.
В 2017 году на заседании совета учредителей компании Japan-Track в связи с резко возросшим количеством заказов было принято решении о привлечении инвестиционного капитала для полного покрытия спроса и выхода на новые рынки.
В настоящий момент компания располагает собственными парковочно-складскими помещениями на территории Японии, а также собственными ремонтными и покрасочными станциями на которых работает более 100 человек которые обеспечивают круглосуточное обслуживание и подготовку нашей продукции к отправке заказчикам без праздников и выходных.
Мы каждый день стремимся улучшать работу нашей компании и постоянно следим за всеми бизнес процессами от подбора персонала до вручения заказа клиенту. С нами вы можете не беспокоиться о завтрашнем дне и выгодно инвестировать в наш бизнес, чем сможете обеспечить себя пассивным доходом на многие годы.
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