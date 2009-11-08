Ударный вклад: как Федор Емельяненко зарабатывает на рекламе

Все рекламные проекты главного российского бойца ММА Федора Емельяненко, который 25 июня в Нью-Йорке будет драться с американцем Мэттом Митрионом
Карьера Федора Емельяненко в смешанных единоборствах началась в 2000 году и долгое время оставалась самой недооцененной в российском спорте. К 2002-му Федор уже заполучил статус «чемпиона мира по боям без правил», дважды выиграв престижный турнир Rings в Японии. Однако тогда Емельяненко поддерживал лишь Оскольский электрометаллургический комбинат. Еще один рекламный контракт выглядел забавно: в Белгородской области появились билборды, на которых Федор предлагал пить местное молоко. На протяжении следующих десяти лет внимание к Емельяненко в России было эпизодическим, гораздо активнее образ непобедимого бойца использовали азиатские компании: в Японии Федор рекламировал рингтоны, в Корее – шоколадные батончики. Все изменилось в 2011-м. Емельяненко вернулся в Россию после трех поражений в США, а на бой с Джеффом Монсоном в «Олимпийский» заглянул Владимир Путин. Через год Федор завершил карьеру и оказался весьма востребованным рекламным героем. Так, «Мерседес» выбрал Емельяненко для продвижения на российском рынке своего микроавтобуса, а «Евросиб Банк» (в 2014-м его лишили лицензии) использовал изображение бойца для рекламы «Ударных вкладов». В 2015-м Федор вернулся в бои, чтобы убедиться, что его действительно стали ценить в России, а рекламные площади на его экипировке – оценивать. Анонсируя поединок с Мэттом Митрионом, который состоится 25 июня (ранним утром по московскому времени) в Нью-Йорке, Forbes вспоминает обширную рекламную практику Емельяненко.
В особо крупных размерах
Мелодии для мобильных телефонов
Популярность Федора в Азии в целом и в Японии в частности обгоняла его популярность в России примерно на 7–8 лет. Русские слова от Федора «спасибо за вашу поддержку» успешно продавались в качестве замены гудков или мелодии звонка. Если вы жили в России в середине нулевых, вы должны это помнить: мобильные с полифонией, wap-сайты и мелодии через смс в обмен на деньги со счета, звонить по номеру 4242. В Японии Федор нажимал на кнопки телефона, выбирал нужный пункт меню и слышал свой голос из трубки, а женщины из массовки настойчиво аплодировали.
Шоколадные батончики
«Это была реклама в Южной Корее. У Федора был контракт на год со «Сникерсом», – говорит бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн. – На самом деле Федор соглашался рекламировать не каждый бренд. Например, он не рекламировал пиво, хотя были предложения. Кажется, мы не стали сотрудничать с какой-то маркой часов, но в целом этих предложений было не так много».
«Сникерс» успел предложить и подписать контракт с еще не побежденным Федором за полгода до первого поражения. Причем Емельяненко не дрался в Корее и только раз побил спортсмена из этой страны – это был 2007 год и Хонг Ман Чой ростом 220 см.
«Учитывая, что в 2009-м Федор был на пике популярности, а в Азии хорошо платят за рекламу, могу предположить, что его гонорар мог быть в районе $500 000 или, возможно, больше», – говорит рекламный агент нескольких российских спортсменов Леван Матуа.
Мед
Чтобы найти это видео, вам придется писать запрос «Федор мед реклама» на корейском языке. Следов немного, потому что съемки в этом ролике закончились судом, а суд – ничем. Глава корейской Федерации самбо Мун Йон-Кьюи пригласил Федора провести семинар, а заодно попросил снять короткое видео в поддержку своей компании, занимавшейся производством меда. Никто не ожидал, что это видео попадет на корейское ТВ. От команды Федора был иск на $1,5 млн. От корейской стороны – показания переводчицы. Женщина утверждала, что предупреждала Федора о том, что это будет реклама и сложный контракт, который вроде бы оставлял права на любые видео за корейской стороной.
Автомобиль
Несмотря на взаимную любовь с Японией и продолжительные отношения с маркой «Тойота» (Емельяненко ездил на Land Cruiser), предложение Федору сделал «Мерседес». Представитель компании Рене Мак в интервью журналу PROспорт рассказал, что рекламная кампания с участием бойца уложилась в €10 млн, но гонорар самого спортсмена остался неизвестен.
Это было время, когда Федора узнавали и признавали в России, и Емельяненко встал в один ряд с Ляйсан Утяшевой и Алексеем Немовым не только в рекламном ролике, но и в популярности. Забавно, что, обсуждая сценарий для съемок семиминутного видео о модели Sprinter, Федор отмел сюжет с возвращением. Оказалось, что микроавтобус вернулся на российский рынок незадолго до возвращения самого Федора на ринг.
Бойцовский клуб
В Оренбурге любят смотреть ММА, а местная федерация этого вида спорта считается одной из самых состоятельных в России. Рекламный ролик оренбургского спортклуба «Боец» с участием Емельяненко и актера Влада Демина (звезды сериалов «Морпехи», «СОБР» и прочих), возможно, не принес Федору большой прибыли, но 2 млн просмотров на YouTube тоже приятно.
Логотипы на баннерах
Главными рекламными носителями для бойца ММА всегда были шорты, в которых он проводит поединок, и баннер, который вывешивается секундантами во время представления спортсмена. Цена размещения логотипа на этих поверхностях обычно измеряется в десятках тысяч долларов.
Свои лучшие бои Федор проводил с надписью The Last Emperor (собственное прозвище) на шортах и оголенными канатами за спиной. Нужно было проиграть три боя и уйти из спорта на три года, чтобы ситуация поменялась. В двух боях после поражения на баннере за спиной Федора было даже тесновато. Логотипами там отметились:
«Мортон». Крупнейший застройщик в России, с 2016 года входит в группу компаний «ПИК» Сергея Гордеева. Рекламщики «Мортона» сработали блестяще: логотип был с левой стороны на куртке Федора, в которой он шел на первый бой после возвращения, и попал в первый же крупный план, когда Федор пошел к рингу 31 декабря 2015-го, примерно в 17-00 по московскому времени.
«Евраз». Металлургическая и горнодобывающая компания, возглавляемая Александром Фроловым (50-е место в ТОП-200 российского Forbes).
«Металлоинвест». Горно-металлургический холдинг Алишера Усманова, куда входит Оскольский электрометаллургический комбинат, поддерживавший Федора на ранних этапах карьеры.
Summa group. Группа компаний Зиявудина Магомедова, куда входит Новороссийский морской торговый порт, «Объединенная зерновая компания», Якутская топливно-энергетическая компания и другие.
Sport Victory Nutrition. Производитель спортивного питания, подписавший с Федором рекламный контракт. Как сообщили в компании, официальный старт продаж состоится 1 августа, но уже во время боя с Митрионом можно будет увидеть рекламу нового бренда.
Одежда и прочее
Affliction. Производитель одежды с девизом «Живи быстро» и ярко выраженными отсылками к байкерской и рокерской субкультурам. В 2008-м и 2009-м бренд провел два одноименных турнира с участием Федора, а боец стал рекламным лицом в России. Сотрудничество прекратилось летом 2009-го после отмены боя Емельяненко с Джошем Барнеттом (американец провалил допинг-тест).
Forward. Российская марка спортивной одежды, экипирующая российские сборные с 2003 года. Федор подписал контракт с фирмой в 2011-м, что не удерживало его от тренировок в шортах Adidas. Помимо этого Федор выходил на бой в одежде от RVCA и Clinch Gear – эти бренды специализируются в основном на производстве экипировки для единоборств и экстремальных видов спорта.
Full Tilt и EA Sports. Логотипы онлайн-покера и производителя игр размещались на шортах Федора во время боев в США. Скорее всего, это был контракт организации Strikeforce, которая обеспечивала гонорар Федора.
«Интерскол». Производитель профессионального электроинструмента был генеральным партнером турнира «М-1. Емельяненко – Риззо» в 2012-м и остался вертикальной красной полоской на шортах Федора.
Школа Павла Цацулина. Последний на данный момент поединок в США Федор провел в шортах, левая часть которых была закрыта логотипом школы Павла Цацулина. Цацулин переехал в США из Минска и приобрел популярность как тренер по физподготовке, взявший за основу систему тренировок советского спецназа, а в качестве главного инструмента для подготовки использующий обыкновенные гири. Как правило, логотип тренировочного лагеря размещается на бартерной основе, взамен боец получает возможность для подготовки.
«Северный десант». Бой Федора с Митрионом был запланирован на 19 февраля и отменен в назначенный день из-за проблем с почками у американского бойца – 25 июня будет вторая попытка провести поединок. С зимы Федор появляется перед камерами исключительно в белой футболке с сине-бело-красным логотипом. «Северный десант» изучает Арктику силами экспедиций и Нью-Йорк – силами Федора. Общество патронирует югорский депутат и глава ГК «Славтэк» Александр Петерман. Если ввести его имя и фамилию в поисковике, первое интервью будет начинаться так: «Александр Петерман о будущем Югры, о том, что делать с кавказцами, нефтяниками и чиновниками». Вряд ли у Федора когда-либо была более мощная поддержка.
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