Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,098 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BabelOn вышел на Indiegogo с системой перевода речи с сохранением голоса пользователя

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:49
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,099
Благодарностей: 818
УГ: 3
КП: 0.167
подарки
BabelOn вышел на Indiegogo с системой перевода речи с сохранением голоса пользователя


Проект из Сан-Франциско с названием BabelOn Technologies сегодня заявил о разработке инновационной технологии, позволяющей переводить речь в режиме реального времени на остальные языки и при этом полностью сохранять голос и интонацию пользователя. Для дальнейшего развития своей технологии стартап запустил краудфандинговую кампанию на платформе Indiegogo.

Первоначально данная система будет функционировать следующим образом: клиент подъезжает в офис BabelOn, расположенный в Сан-Франциско, чтобы на протяжении дня его голос записали на особое устройство, лишенное всяких микрофонов, однако имеющее чувствительный радар, который направляют на челюсть человека, а также на его голосовые связки.



Далее с помощью передовых технологий обработки больших объемов информации и глубокого машинного обучения создается уникальный цифровой образ голоса и мимики пользователя (B.L.I.P.), последний возможно затем применять, чтобы синтезировать речевой перевод совместно с лицевой мимикой. Дабы надежно защитить данные от любых мошенников, все B.L.I.P. станут сберегаться в зашифрованном виде, в специальном хранилище, сообщили представители стартапа.

Данная разработка уже целиком изучена и запатентована, заявляют в компании, но она еще нуждается в определенной доработке: ведь на всю процедуру с начала формирования B.L.I.P до непосредственно самого перевода с соблюдением голоса пользователя, его интонации, вибрации голосовых связок и мимики лица требуется от нескольких недель до пару месяцев.

Кроме того, на страничке BabelOn на краудфандинговой платформе возможно выяснить и дальнейшую стоимость услуг стартапа: для создания B.L.I.P. бекеру понадобится инвестировать 5 000 долларов, за перевод музыкального трека на другой язык с полным сохранением голоса и интонации звучания – 50 000 долларов, а на 7 различных языков – 250 000 долларов.


Представители проекта сообщили, что вначале планируют наладить сотрудничество с компаниями из музыкальной, игровой и киноиндустрии для перевода кинофильмов и игр (синхронизируя при этом и движения губ героев) и для перевода музыкальных композиций, а сервисы для обычных пользователей (например, установка своего голоса в Siri) запустят немного позже – совместно с уменьшением времени на всю процедуру, вплоть до режима реального времени.

Имеются и некоторые остальные нюансы: на текущий момент проект собирается использовать преимущественно английский, испанский, русский, французский, португальский, итальянский, немецкий, китайский, арабский, японский и корейский языки. Внедрять у себя остальные языки стартаперы собираются по мере роста их востребованности.

Пока у данного проекта отсутствуют клиенты. Создать полностью рабочую версию стартаперы планируют в течение полугода, а усовершенствовать ее до возможности перевода в режиме реального времени – на протяжении следующих нескольких лет. На сегодняшний день у данного проекта отсутствуют прямые конкуренты, но простой перевод речи в режиме реального времени, например, имеется в Skype.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/594d087cb63ef
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украинский стартап Hushme вышел на Indiegogo, чтобы дособрать денег и клиентов Denver10 Горячие новости 0 19.06.2017 16:19
Вся правда о сервисе "Indiegogo Life" от краудфандинговой платформы "Indiegogo" VictorSamus Краудфандинг и его производные 5 17.02.2017 16:31
Украинский стартап для перевода голоса в текст вышел на Kickstarter (видео) moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 08.02.2017 23:40
Наушниками для моментального перевода иностранной речи поступят в продажу в сентябре dengov Новости технологий и интернета 40 09.01.2017 00:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Китай создает рабочую группу по блокчейну
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар mr.London
thegoldenfund.com - www.thegoldenfund.com/
От mr.London в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Nesterboy
Музыка
От Nesterboy в разделе «Кино/Музыка»
Аватар InfernusZp
Agamedfx - agamedfx.com
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Karabass
А знали ли ви что Apple будут делать электрокары?
От Karabass в разделе «Авто»
Аватар nlobp
ООО ИК Башкирия – ik-bashkiriya.ru
От nlobp в разделе «Список проблемных компаний»
.     
Пользователей
414,098
Тем
475,479
Сообщений
11,780,789

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube