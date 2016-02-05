Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,098 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Algorithmia привлекла $10.5 млн от нового фонда Google

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:32
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 910
Благодарностей: 84
УГ: 1
КП: 0.082
подарки
Algorithmia привлекла $10.5 млн от нового фонда Google
Около месяца назад пошли слухи о том, что Google втихаря запустил новый фонд для инвестирования в компании, изучающие ИИ. Теперь этот фонд сделал свои первые (или, по крайней мере, первые публичные) инвестиции. Этот новый фонд, возглавляемый вице-президентом Google по проектированию ИИ Анной Паттерсон возглавил серию А финансирования в размере $10,5 млн. для стартапа Algorithmia из Сиэтла, который представляет собой маркетплейс и корпоративное решение, позволяющее разработчикам с легкостью входить в свой каталог из 3500 алгоритмов, функций и моделей машинного обучения.
В раунде также приняли участие новый инвестор Work-Bench, и прежние инвесторы Madrona Venture Group, Rakuten Ventures и Osage University Partners.
По словам основателя и генерального директора Algorithmia Диего Оппенгеймера этот раунд финансирования вызвал интерес со стороны венчурных компаний, главным образом потому, что сервис позволяет другим компаниям легко использовать последние достижения в области машинного обучения.
«Есть много людей, которые обращаются к венчурным капиталистам со словами:« Мы разработали ИИ для этого - и мы создали ИИ для того », - сказал он. «Но совсем не многие из них на самом деле действуют. Внутренние операции, масштабирование. Все считают, что необходим набор инструментов».
Сегодня платформа насчитывает 45 000 разработчиков, а в разработке алгоритмов задействованы университетские исследователи и отдельные разработчики со всего мира.
«Мы были впечатлены инженерными возможностями Algorithmia», - говорит Паттерсон, вице-президент Google по разработке ИИ и глава нового ИИ фонда. «Они создали безопасный и масштабируемый рынок для моделей ИИ, что позволяет разработчикам открыто сотрудничать».
Как подчеркивал Оппенгеймер, в последнее время компания начала привлекать больше предприятий и даже некоторые разведывательные агентства благодаря своей способности выполнять свои рабочие нагрузки в частных защищенных облаках. Это растущий бизнес для Algorithmia, и, безусловно, одной из причин было участие многих венчурных компаний в этом раунде.
Как отметил Оппенгеймер, так называемая платформа CODEX (PDF) Algorithmia была построена так, чтобы быть переносной, а сервис в настоящее время работает на AWS, Azure и Cloud Cloud Platform. Кроме того, команда также поддерживает частные развертывания на OpenStack, которые запрашивали ее клиенты в финансовых и телекоммуникационных компаниях. Учитывая, что услуга по существу запускает случайный код своих пользователей на своих серверах, команда давно сосредоточена на безопасности, это к вопросам окупаемости, так как речь идет о финансовых структурах и государственных учреждениях.
Примечательно, что Оппенгеймер открыто говорит о том, что не рассматривает пока возможность приобретения. «У нас пока нет такого намерения. Мы на 100% привержены делу создания этого бизнеса», - сказал он. Но добавил, что ему поступали предложения о покупке и речь не идет о Google.
В настоящее время штат Algorithmia насчитывает только 13 человек. Большинство из них - инженеры. При новом финансировании команда, скорее всего, расширится примерно до 23 человек. Успех компании также способствует тому, что Algorithmia откроет новый офис для своей команды продаж и инженеров в Нью-Йорке.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/06/23/al...s-new-ai-fund/

Последний раз редактировалось TTLuck2017; Сегодня в 16:36.
TTLuck2017 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Salesforce объявил о запуске своего нового фонда размером $50 млн Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.06.2017 01:01
Размер нового технологического фонда от японского SoftBank может составить $100 млрд clipman77 Новости в банковской сфере и страховании 2 15.10.2016 00:34
Что нового в обновленных Google Photo и Google App he3k Новости технологий и интернета 1 14.10.2016 20:23
Goldman Sachs готовится к созданию нового фонда с активами в $5-8 млрд bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 5 23.07.2016 00:12
General Catalyst привлекла рекордные $845 млн для своего нового фонда CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.02.2016 19:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Влад555
Organic-food в России: стоит ли инвестировать
От Влад555 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ttxz
В России подсчитали все свои запасы
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Murad Ali
ad4revenue.com - Ad 4 Revenue
От Murad Ali в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alcest
Стартап Redox привлек $9 млн для обмена данных в области здравоохранения
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Danone выкупит WhiteWave Foods за $12,5 млрд
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ratatara
Сорос списал со счетов Турцию и сделал ставку на Украину
От Ratatara в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
414,098
Тем
475,479
Сообщений
11,780,790

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube