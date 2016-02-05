Algorithmia привлекла $10.5 млн от нового фонда Google
Около месяца назад пошли слухи о том, что Google втихаря запустил новый фонд для инвестирования в компании, изучающие ИИ. Теперь этот фонд сделал свои первые (или, по крайней мере, первые публичные) инвестиции. Этот новый фонд, возглавляемый вице-президентом Google по проектированию ИИ Анной Паттерсон возглавил серию А финансирования в размере $10,5 млн. для стартапа Algorithmia из Сиэтла, который представляет собой маркетплейс и корпоративное решение, позволяющее разработчикам с легкостью входить в свой каталог из 3500 алгоритмов, функций и моделей машинного обучения.
В раунде также приняли участие новый инвестор Work-Bench, и прежние инвесторы Madrona Venture Group, Rakuten Ventures и Osage University Partners.
По словам основателя и генерального директора Algorithmia Диего Оппенгеймера этот раунд финансирования вызвал интерес со стороны венчурных компаний, главным образом потому, что сервис позволяет другим компаниям легко использовать последние достижения в области машинного обучения.
«Есть много людей, которые обращаются к венчурным капиталистам со словами:« Мы разработали ИИ для этого - и мы создали ИИ для того », - сказал он. «Но совсем не многие из них на самом деле действуют. Внутренние операции, масштабирование. Все считают, что необходим набор инструментов».
Сегодня платформа насчитывает 45 000 разработчиков, а в разработке алгоритмов задействованы университетские исследователи и отдельные разработчики со всего мира.
«Мы были впечатлены инженерными возможностями Algorithmia», - говорит Паттерсон, вице-президент Google по разработке ИИ и глава нового ИИ фонда. «Они создали безопасный и масштабируемый рынок для моделей ИИ, что позволяет разработчикам открыто сотрудничать».
Как подчеркивал Оппенгеймер, в последнее время компания начала привлекать больше предприятий и даже некоторые разведывательные агентства благодаря своей способности выполнять свои рабочие нагрузки в частных защищенных облаках. Это растущий бизнес для Algorithmia, и, безусловно, одной из причин было участие многих венчурных компаний в этом раунде.
Как отметил Оппенгеймер, так называемая платформа CODEX (PDF) Algorithmia была построена так, чтобы быть переносной, а сервис в настоящее время работает на AWS, Azure и Cloud Cloud Platform. Кроме того, команда также поддерживает частные развертывания на OpenStack, которые запрашивали ее клиенты в финансовых и телекоммуникационных компаниях. Учитывая, что услуга по существу запускает случайный код своих пользователей на своих серверах, команда давно сосредоточена на безопасности, это к вопросам окупаемости, так как речь идет о финансовых структурах и государственных учреждениях.
Примечательно, что Оппенгеймер открыто говорит о том, что не рассматривает пока возможность приобретения. «У нас пока нет такого намерения. Мы на 100% привержены делу создания этого бизнеса», - сказал он. Но добавил, что ему поступали предложения о покупке и речь не идет о Google.
В настоящее время штат Algorithmia насчитывает только 13 человек. Большинство из них - инженеры. При новом финансировании команда, скорее всего, расширится примерно до 23 человек. Успех компании также способствует тому, что Algorithmia откроет новый офис для своей команды продаж и инженеров в Нью-Йорке.