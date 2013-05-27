Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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MAGIC TREES (magic-trees.in) - Рефбэк 8% от суммы депозита

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Старый Сегодня, 16:30
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 50
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.000
MAGIC TREES (magic-trees.in) - Рефбэк 8% от суммы депозита
Возвращаю 8% от депозита в инвестиционной игре Magic Trees (magic-trees.in)

Цитата:
Выплаты произвожу на кошельки Advanced Cash, Рerfect Мoney или Яндекс Деньги.
Примечание - В случае выплат на Рerfect Мoney комиссия 0,5% за Ваш счёт.
Для получения рефбэка необходимо:
  1. Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке, которую можно получить написав мне(контакты снизу).
    Внимание! Если Вы ранее заходили на сайт magic-trees.in по другой ссылке, Вам нужно удалить файлы cookies в Вашем браузере или просто зайти по моей реферальной ссылке на сайт проекта в режиме «Инкогнито».
    Рекомендую связаться со мной ДО внесения денег на счет, чтобы проверить что Вы зарегистрировались по моей ссылке.
  2. Связаться со мной в течение 48 часов после внесения депозита для заказа рефбэка. Необходимые данные: Ваш ник в проекте, сумма депозита и номер кошелька для выплаты.
  3. Отписаться в этой теме о получении денег. Скрин с номером транзакции приветствуется.
Важно! Реферальное вознаграждение, неполученное мною в следствии "скама" проекта, выплачиваться не будет.

Всем профита!

Контакты:
ЛС на форуме MMGP
Telegram - @TheWise
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ТОП-ПРОЕКТ 2017 : до 25%/мес, 12 уровней в карьере
MrDroo на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:38
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