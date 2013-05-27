MAGIC TREES (magic-trees.in) - Рефбэк 8% от суммы депозита
Возвращаю 8% от депозита в инвестиционной игре Magic Trees (magic-trees.in)
Цитата:
Выплаты произвожу на кошельки Advanced Cash, Рerfect Мoney или Яндекс Деньги. Примечание - В случае выплат на Рerfect Мoney комиссия 0,5% за Ваш счёт.
Для получения рефбэка необходимо:
Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке, которую можно получить написав мне(контакты снизу). Внимание! Если Вы ранее заходили на сайт magic-trees.in по другой ссылке, Вам нужно удалить файлы cookies в Вашем браузере или просто зайти по моей реферальной ссылке на сайт проекта в режиме «Инкогнито».
Рекомендую связаться со мной ДО внесения денег на счет, чтобы проверить что Вы зарегистрировались по моей ссылке.
Связаться со мной в течение 48 часов после внесения депозита для заказа рефбэка. Необходимые данные: Ваш ник в проекте, сумма депозита и номер кошелька для выплаты.
Отписаться в этой теме о получении денег. Скрин с номером транзакции приветствуется.
Важно! Реферальное вознаграждение, неполученное мною в следствии "скама" проекта, выплачиваться не будет.