Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,098 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Waves запускает платежный шлюз для операций с долларами

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:28
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,187
Благодарностей: 788
УГ: 15
КП: 0.314
подарки
Waves запускает платежный шлюз для операций с долларами

Блокчейн-платформа Waves запускает долларовый платежный шлюз.


Теперь пользователи Waves-клиента могут воспользоваться безопасным гейтвеем для внесения долларов США и получить взамен токены, на 100% обеспеченные долларовыми валютными резервами. Такие токены можно держать на аккаунте, переводить, обменивать на другие активы быстро и по низким ценам, а также выводить обратно через шлюз в традиционную финансовую систему при первой необходимости.

Цитата:
“Наряду с добавленным ранее евро-шлюзом, позволяющим совершать те же операции с европейской валютой, долларовый шлюз предоставляет пользователям Waves простой способ помещения средств в блокчейн-систему, позволяя им инвестировать в токены и участвовать в ICO с помощью фиатной валюты. Возможность совершать различные операции с обеспеченными фиатными средствами токенами всегда была одним из ключевых аспектов платформы Waves”, –
отмечает Александр Иванов, гендиректор и основатель Waves.

По его словам, со временем запуск аналогичных шлюзов планируется и для других основных мировых валют, что позволит расширить возможности по работе с криптовалютами в соответствующих регионах мира. В том числе речь идет и о Китае, поскольку Waves планирует запуск гейтвея по работе с юанями.

Проверка подлинности токенов


Помимо запуска долларового шлюза, в последнюю версию клиента были добавлены некоторые небольшие обновления, в том числе — подтверждающая пометка возле названия токенов проектов ZrCoin, CryptoPing и PrivateBANKX.

Цитата:
“Мы хотели бы напомнить пользователям, что в силу открытой природы платформы, всякий желающий может создавать в Waves самые разные активы, в том числе и такие, наименования которых дублируют название официальных токенов. Пожалуйста, не совершайте операции с токенами, в происхождении которых Вы не уверены. Зеленая «галочка» справа от названия токена призвана сэкономить Ваше время: ее наличие означает, что команда Waves уже проверила id этого токена”, –
говорит Александр Иванов.

__________________
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, бонусы, страховки, компенсации
Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Waves запускает конкурс стартапов в рамках инкубатора Icohub.org upline Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.05.2017 09:58
BitPayments.Online - платежный шлюз BitCoin BitPayments Bitcoin 1 06.01.2017 21:35
Посоветуйте платежный шлюз Bitcoin c API kissarat Bitcoin 1 02.12.2016 23:27
Интернет касса - платежный шлюз приема и обработки платежей investgold Биллинги 18 12.07.2016 16:57
GoUrl.io - платежный анонимный шлюз криптовалют. Принятие биткоинов на сайте cryptoapi Криптовалюты: общий форум 1 14.12.2015 02:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар LSasha
Старый интерфейс будет удален
От LSasha в разделе «Google Adsense/Adwords»
Аватара нет
Vipro Markets - vipromarkets.com
От sashkar в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
Аватар bizneser
Объемы e-commerce в Азии выросли на 113%
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
МРСК Центра. К приватизации готова, если бы не...
От УК "Арсагера" в разделе «Российские эмитенты»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет Sim0na:557846 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар dimkaoinvest
Рефбек в help-credit - help-credit.cz
От dimkaoinvest в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
414,098
Тем
475,479
Сообщений
11,780,787

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube