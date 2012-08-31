Waves запускает платежный шлюз для операций с долларами

Блокчейн-платформа Waves запускает долларовый платежный шлюз.
Теперь пользователи Waves-клиента могут воспользоваться безопасным гейтвеем для внесения долларов США и получить взамен токены, на 100% обеспеченные долларовыми валютными резервами. Такие токены можно держать на аккаунте, переводить, обменивать на другие активы быстро и по низким ценам, а также выводить обратно через шлюз в традиционную финансовую систему при первой необходимости.
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“Наряду с добавленным ранее евро-шлюзом, позволяющим совершать те же операции с европейской валютой, долларовый шлюз предоставляет пользователям Waves простой способ помещения средств в блокчейн-систему, позволяя им инвестировать в токены и участвовать в ICO с помощью фиатной валюты. Возможность совершать различные операции с обеспеченными фиатными средствами токенами всегда была одним из ключевых аспектов платформы Waves”, –
отмечает Александр Иванов, гендиректор и основатель Waves.
По его словам, со временем запуск аналогичных шлюзов планируется и для других основных мировых валют, что позволит расширить возможности по работе с криптовалютами в соответствующих регионах мира. В том числе речь идет и о Китае, поскольку Waves планирует запуск гейтвея по работе с юанями.
Проверка подлинности токенов
Помимо запуска долларового шлюза, в последнюю версию клиента были добавлены некоторые небольшие обновления, в том числе — подтверждающая пометка возле названия токенов проектов ZrCoin, CryptoPing и PrivateBANKX.
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“Мы хотели бы напомнить пользователям, что в силу открытой природы платформы, всякий желающий может создавать в Waves самые разные активы, в том числе и такие, наименования которых дублируют название официальных токенов. Пожалуйста, не совершайте операции с токенами, в происхождении которых Вы не уверены. Зеленая «галочка» справа от названия токена призвана сэкономить Ваше время: ее наличие означает, что команда Waves уже проверила id этого токена”, –
говорит Александр Иванов.