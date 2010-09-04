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Now Healthcare Group для цифрового здравоохранения привлекла £4 млн инвестиций

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Now Healthcare Group для цифрового здравоохранения привлекла £4 млн инвестиций


Британская компания Now Healthcare Group (NHG) из Салфорда Квайс является поставщиком услуг в области цифрового здравоохранения и для этих целей привлекла £4 млн. инвестиций.

Инвестором стала медицинская страховая компания Medicash.

Компания намерена использовать привлеченные средства для развития своего предложения по медицинскому страхованию в частном секторе, а также для нового приложения NHS в медицине и удовлетворения потребностей потенциальным 15 млн. пользователям, которые страдают хроническими заболеваниями.




Компания NHG была основана в 2015 году. Ли Дентит предоставляет цифровые медицинские услуги через свои бренды Dr Now, Now GP и Now Pharmacy. NHG предоставляет услуги телездравоохранения, и в настоящее время охватывает более 2 млн. человек через партнерские отношения с Cigna, Thomas Cook (на международном уровне) и консультационной службой школ. Благодаря этим партнерствам NHG работает с такими клиентами, как Apple (Европа), IBM и Standard Life.




Новые инвестиции и партнерство с Medicash позволят бизнесу еще больше развивать свое предложение по искусственному интеллекту и компьютерному обучению с помощью своих продуктов для мобильных приложений, интернет-аптек и позволят быстрее автоматически определять диагноз и принимать правильные медицинские решения.




Платформа предоставляет бесплатный доступ к медицинским работникам через мобильное приложение. NHG изобрела мир здравоохранения через инновационные проприетарные программы и цифровую среду и этим самим устранила неудовлетворенные медицинские потребности общественности и корпораций. Компания предоставляет безопасно зашифрованные медицинские консультации на облачных сервисах, специализированные закупки и транспортировку фармацевтических препаратов по всей Британии.




Перевод специально для mmgp.ru


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