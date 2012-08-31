В Голландии стали принимать к оплате российскую криптовалюту

Бар RUIG Drinks and Bites в городе Эде стал первой голландской компанией, которая начала принимать к оплате российскую криптовалюту Waves.
“Мы выбрали Waves из-за больших перспектив, которые эта криптовалюта открывает. Мы также хотели обрадовать наших посетителей, многие из которых являются держателям WAVES. Мы стараемся быть оригинальными не только в том, что касается выбора пива, вина, джин-тоника в нашем заведении, но и в способах оплаты. Кроме того, традиционные банковские транзакции связаны с высокими расходами, и мы бы хотели их снизить”, – отмечает Марли Гревленд-Кендерс, совладелец заведения.
По ее словам, криптовалюты только начинают набирать популярность в Нидерландах. Тем не менее, благодаря вниманию прессы и местного телевидения она ожидает, что количество сторонников использования криптовалют в стране возрастет.
Криптовалюта Waves была выпущена в 2016 году предпринимателем Александром Ивановым. За последнее время ее стоимость на рынке значительно выросла. В мае цена одного токена преодолела отметку в 1 долл. и выросла до 5 долл. к июню. Сейчас общая капитализация Waves составляет около 500 млн долл., и по этому показателю токен входит в ТОП-15 криптовалют в мире.