Idinvest Partners запускает Академию малого и среднего бизнеса

Французская частная инвестиционная компания Idinvest Partners запустила Академию малого и среднего бизнеса - инициативу по содействию европейским инновациям, поощрению сотрудничества и поддержанию в стремлении к глобальному расширению среди своих портфельных компаний.
Постоянная программа намерена помогать портфельным компаниям понимать и ориентироваться во все более конкурентном, глобализированном мире.
Академия малого и среднего бизнеса сочетает сетевую поддержку и специальные рекомендации, помогающие компаниям оптимизировать свою деятельность, а также адаптируется под конкретные задачи каждой компании. Владельцы бизнеса будут иметь доступ к обширной сети Idinvest Partners и участвовать в мероприятиях и партнерских соглашениях. Участвующие компании получат следующие преимущества:
- предоставление возможностей партнерства с официальными международными институтами развития, а также экспертными консультантами во всех областях знаний (например стратегия, продажи, юридические услуги, логистика);
- доступ к международной сети корпораций, коллег-предпринимателей и ключевых игроков в деловых кругах, охватывающих ключевые растущие рынки, такие как Европа, Северная Америка, Китай;
- консультант по поиску и найму талантов и ресурсная поддержка;
- рекомендации по повышению узнаваемости бренда и влиянию на ключевых лиц, ответственных за принятие решений;
- возможность использовать корпоративную сеть Idinvest Partners для поиска подходящего менеджера для компаний, нуждающихся в представлении бизнес-целей.
Под руководством Бенуа Гроссмана, являющегося управляющим партнером, Idinvest Partners является крупнейшим специализированным инвестором в европейские малые и средние предприятия с активами под своим управлением в размере 8 миллиардов евро. Они вложили средства в несколько самых успешных в истории Великобритании и Европы стартапов, среди которых можно отметить Happn, Secret Escapes, Deezer и Criteo.
Уникальность
Специально для mmgp.ru