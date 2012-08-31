Программист Бутерин рассказал о своей разработке





— Виталик, почему вас представляют именно этим именем, а не полным Виталий?



— Я переехал в Канаду, когда мне было шесть лет. И до этого меня все звали Виталиком, потому что я был маленьким ребёнком. В Канаде меня продолжали звать Виталиком, в том числе в школе. И потом уже стало слишком поздно это менять.



— А какую страну вы считаете своей родиной — Россию или Канаду?



— Я родился в России, когда мне было шесть лет, я переехал в Канаду, здесь я вырос. Сейчас я много езжу по всяким конференциям, но живу в основном в Азии, много времени провожу в Сингапуре, поэтому меня можно назвать гражданином мира. Но в России всё же живут большинство моих родственников.



— В рамках Петербургского экономического форума вы встречались с президентом РФ Владимиром Путиным, расскажите о ваших впечатлениях.



— Я ему рассказал о блокчейн-технологии, о том, что я делаю. Он несколько раз во время этой конференции говорил, что интересуется цифровой технологией. Я думаю, что это может быть следующим этапом, который может помочь российской экономике. Ему показалось интересным то, что я рассказываю. Он считает, что мне следует продолжать сотрудничество с российскими представителями.



— Встреча с президентом для многих — это недосягаемый уровень, особенно для тех, кто только начинает свой бизнес. Вы считаете эту встречу важной?



— Да, конечно.



— Вы знакомы с блокчейн-стартапами в России? Как вы их можете оценить?



— В мае прошлого года на конференции я видел несколько стартапов, один из которых называется Waves. Некоторые из них занимаются криптовалютами, а некоторые — другими применениями блокчейна. Такие проекты есть внутри крупных компаний, например проект Центробанка Masterchain. Есть иностранные компании, в которых работают российские программисты.



— В чём преимущество вашей платформы Ethereum?



— Причина, почему мы эту платформу сделали, в том, что четыре года назад мы поняли: блокчейн-технология — это очень интересно и перспективно и ей можно найти много разных применений. Но существующие блокчейны фокусировались только на каком-то одном. Моей же базовой идеей была разнонаправленность применений. Любой человек может написать код, загрузить его и использовать программу в нужном направлении. Эта программа понижает уровень сложности для программистов.



— Расскажите о вашей команде. Что за люди в ней работают? Вас много?



— Для начала поясню: существует Ethereum как блокчейн, в который входят тысячи людей по всему миру. Кроме того, есть некоммерческий фонд, который занимается разработкой самого протокола. Деньги фонда в основном уходят на то, чтобы платить исследователям и программистам. Сейчас нас около 40 человек по всему миру — в Берлине, в Швейцарии, в Нидерландах, в США, в Канаде, в Китае, в Тайване, в Сингапуре, в России. Команда исследует вопросы, которые нужно решить, чтобы довести наш протокол до следующего уровня. Кроме того, мы решаем такие задачи, как масштабируемость, безопасность, конфиденциальность и т.д. Есть также часть команды, которая занимается разработками клиента. Отдельные люди отвечают за безопасность: они находят баги и ошибки в коде и стараются максимально быстро их устранить. Ещё есть административная группа, которая проводит презентации программы Ethereum, организует конференции и принимает участие в них.



— Сейчас все говорят о том, что мы являемся одной большой частью глобального рынка, а частое использование блокчейна может нарушить эту глобализацию и отстранить Россию от неё. Что вы об этом думаете?



— Я не согласен. Наоборот, эта технология только поспособствует глобализации. Человечество выиграет от этого так же, как оно выиграло от появления интернета.



— А можете ли вы гарантировать, что ваша разработка не будет использована с разрушительными намерениями?



— Конечно, риски есть всегда. Важно правильным образом контролировать свой аккаунт внутри сети. Он обычно контролируется криптологическим ключом. Его часто сохраняют на компьютере или на телефоне, но если эти устройства пропадут или будут взломаны, то это может привести к большим потерям. Пока эта технология не готова к тому, чтобы её использовали миллионы человек. Именно этими вопросами мы сейчас занимаемся, чтобы решить задачу до того, как появятся многочисленные пользователи. Вторая категория риска — это использование технологии не по назначению. Но это всё зависит от людей, не от самой технологии.



— А как вы находите единомышленников, как подбираете людей в команду, как можно к вам присоединиться?



— Мы всегда готовы принять в команду талантливых людей. Вообще, существует очень много способов участвовать в Ethereum-комьюнити. Вы можете стать одним из программистов и работать над базовой технологией. Или придумать какое-то своё применение технологии. Или найти команду, которая уже что-то делает на Ethereum, и присоединиться к ней. Самый первый этап всегда — посмотреть на то, что уже есть, а потом выяснить, где тебе самому интереснее.



— Можете для наших читателей в двух словах ответить на вопрос, что такое блокчейн, криптовалюта, биткоин и майнинг?



— Блокчейн — это децентрализованная система, внутри которой может быть любое применение. Это сеть, в которую включается несколько тысяч компьютеров. Они работают вместе, чтобы поддерживать определённое применение, одним из которых может быть биткоин.



Криптовалюта — это новый вид валюты, который существует только через криптографию и децентрализованные сети.



Биткоин — это самый первый блокчейн и самая первая криптовалюта.



Майнинг — это процесс, который используется, чтобы поддерживать безопасность блокчейнов. Алгоритм, который каждый компьютер, участвующий в блокчейн-сети, использует для поддержки всей системы.



Источник Один из создателей блокчейна Ethereum программист Виталик Бутерин рассказал в интервью RT о будущем криптовалюты в России, об уникальности разработанной им технологии и о возможностях её применения. По его оценке, современное общество в большинстве своём ещё не доросло до использования криптовалюты, но рано или поздно к этому придёт. Новый этап развития будет сравним с приходом в повседневную жизнь интернета.— Я переехал в Канаду, когда мне было шесть лет. И до этого меня все звали Виталиком, потому что я был маленьким ребёнком. В Канаде меня продолжали звать Виталиком, в том числе в школе. И потом уже стало слишком поздно это менять.— Я родился в России, когда мне было шесть лет, я переехал в Канаду, здесь я вырос. Сейчас я много езжу по всяким конференциям, но живу в основном в Азии, много времени провожу в Сингапуре, поэтому меня можно назвать гражданином мира. Но в России всё же живут большинство моих родственников.— Я ему рассказал о блокчейн-технологии, о том, что я делаю. Он несколько раз во время этой конференции говорил, что интересуется цифровой технологией. Я думаю, что это может быть следующим этапом, который может помочь российской экономике. Ему показалось интересным то, что я рассказываю. Он считает, что мне следует продолжать сотрудничество с российскими представителями.— Да, конечно.— В мае прошлого года на конференции я видел несколько стартапов, один из которых называется Waves. Некоторые из них занимаются криптовалютами, а некоторые — другими применениями блокчейна. Такие проекты есть внутри крупных компаний, например проект Центробанка Masterchain. Есть иностранные компании, в которых работают российские программисты.— Причина, почему мы эту платформу сделали, в том, что четыре года назад мы поняли: блокчейн-технология — это очень интересно и перспективно и ей можно найти много разных применений. Но существующие блокчейны фокусировались только на каком-то одном. Моей же базовой идеей была разнонаправленность применений. Любой человек может написать код, загрузить его и использовать программу в нужном направлении. Эта программа понижает уровень сложности для программистов.— Для начала поясню: существует Ethereum как блокчейн, в который входят тысячи людей по всему миру. Кроме того, есть некоммерческий фонд, который занимается разработкой самого протокола. Деньги фонда в основном уходят на то, чтобы платить исследователям и программистам. Сейчас нас около 40 человек по всему миру — в Берлине, в Швейцарии, в Нидерландах, в США, в Канаде, в Китае, в Тайване, в Сингапуре, в России. Команда исследует вопросы, которые нужно решить, чтобы довести наш протокол до следующего уровня. Кроме того, мы решаем такие задачи, как масштабируемость, безопасность, конфиденциальность и т.д. Есть также часть команды, которая занимается разработками клиента. Отдельные люди отвечают за безопасность: они находят баги и ошибки в коде и стараются максимально быстро их устранить. Ещё есть административная группа, которая проводит презентации программы Ethereum, организует конференции и принимает участие в них.— Я не согласен. Наоборот, эта технология только поспособствует глобализации. Человечество выиграет от этого так же, как оно выиграло от появления интернета.— Конечно, риски есть всегда. Важно правильным образом контролировать свой аккаунт внутри сети. Он обычно контролируется криптологическим ключом. Его часто сохраняют на компьютере или на телефоне, но если эти устройства пропадут или будут взломаны, то это может привести к большим потерям. Пока эта технология не готова к тому, чтобы её использовали миллионы человек. Именно этими вопросами мы сейчас занимаемся, чтобы решить задачу до того, как появятся многочисленные пользователи. Вторая категория риска — это использование технологии не по назначению. Но это всё зависит от людей, не от самой технологии.— Мы всегда готовы принять в команду талантливых людей. Вообще, существует очень много способов участвовать в Ethereum-комьюнити. Вы можете стать одним из программистов и работать над базовой технологией. Или придумать какое-то своё применение технологии. Или найти команду, которая уже что-то делает на Ethereum, и присоединиться к ней. Самый первый этап всегда — посмотреть на то, что уже есть, а потом выяснить, где тебе самому интереснее.— Блокчейн — это децентрализованная система, внутри которой может быть любое применение. Это сеть, в которую включается несколько тысяч компьютеров. Они работают вместе, чтобы поддерживать определённое применение, одним из которых может быть биткоин.Криптовалюта — это новый вид валюты, который существует только через криптографию и децентрализованные сети.Биткоин — это самый первый блокчейн и самая первая криптовалюта.Майнинг — это процесс, который используется, чтобы поддерживать безопасность блокчейнов. Алгоритм, который каждый компьютер, участвующий в блокчейн-сети, использует для поддержки всей системы.

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