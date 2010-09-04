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Datometry для платформы управления данными привлекла $10 млн инвестиций

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Datometry для платформы управления данными привлекла $10 млн инвестиций



Американская компания Datometry из Сан-Франциско штат Калифорния является разработчиком платформы управления данными для предприятий и для этих целей привлекла $10 млн. инвестиций в серии A.

Инвестиционный раунд возглавил Redline Capital, а также приняли участие Dell Technologies Capital и венчурная компания Acorn Pacific.

Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения разработки своих новых продуктов на рынке.




Майк Ваас является основателем и генеральным директором компании Datometry, которая разработала платформу виртуализации Datometry Hyper-Q. Эта платформа делает базы данных взаимозаменяемыми и конвертирует связь приложения с базой данных в режиме реального времени. Первоначально приложение было написано для конкретной базы данных и теперь может запускаться мгновенно с любой основной базой данных вместе с облаком.

Компания сотрудничает с поставщиками облачных услуг и поставщиками баз данных, включая веб-службы Amazon, облачную платформу Google, Microsoft, Pivotal и Snowflake.




Datometry Hyper-Q это первое в мире адаптированное виртуализационное решение, которое создано для упрощения управления предприятиями через облачную базу данных. Datometry Hyper-Q позволяет предприятиям быстро внедрять свои новые облачные базы данных, контролировать текущие операционные расходы и создавать аналитические возможности для более быстрой цифровой трансформации.




Теперь предприятия могут использовать выбранную облачную базу данных без необходимости копирования, переписывания и замены приложений.




Перевод специально для mmgp.ru


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