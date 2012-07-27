Набор программ для работы с ВК

Заполнение аккаунтов: аудиозаписи и видеозаписи из поиска, загрузка видео на аккаунт из ПК
Загрузка аватарок, фотоальбомов, можно загружать фото в уже существующий альбом, уникализация загружаемых изображений
Смена пароля на указанный, либо случайный, длинна пароля задается
Рассылка пользователям (скриншот выше), при отправке ЛС возможны прикрепления - фото из ПК, ссылка, документ из ПК, или уже загруженный в ВК объект
Размещение записей на стене, возможны прикрепления - фото из ПК, ссылка, документ из ПК, или уже загруженный в ВК объект
Везде при работе с текстом его можно рандомизировать через { | }
Для капчи поддерживается antigate, rucaptcha, либо ручной режим
Каждый аккаунт можно отдельно запустить-остановить, переместить в списке, добавить-редактировать
Минимальные требования
Операционная система: Windows XP SP3 (для встроенного браузера нужен минимум Windows 7)
Процессор: 1 ГГц, x86-совместимый
Память: 1 ГБ ОЗУ и больше
Версия .NET Framework: 4.0 (для обновлятора нужен .NET Framework: 3.5)
Интернет: 1 Мбит/сек.
Цена: 50 $, поддержка и обновления бесплатны
2. VKTalker - многофункциональный автоответчик для личных сообщений ВКонтакте
Встроенный браузер
Скачивание диалогов вместе с прикреплениями
Группирование аккаунтов, каждая группа с своими настройками
Рандомизация текста {|} (и на который реагировать и ответа), макросы, прикрепления, вставка имени, фамилии собеседника, вставка случайного числа
Настраиваемая по ключевым словам, либо полная переадресация: клиент -> бот -> главный аккаунт и наоборот (команда %resend%)
Вступления в сообщества, которые прислали, 1-3 лайка и 1-3 репоста в каждом из сообществе
Очистка диалогов, принятие заявок в друзья, отправка сообщений при принятии заявок
Настройка реакции на сообщения, ограничение, на сколько сообщений реагировать, возможность указания чредности ответов
Настройка паузы перед реакцией на сообщения, настройка скорости набора текста в ответ, при наборе ответа собеседник видит пишущую ручку, будто по ту сторону экрана действительно сидит человек
Прокси HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, либо без прокси
Удобное заполнение прокси, либо массово, либо индивидуально
Выборка: реагировать только на новые сообщения, либо еще обработать сообщения, которые пришли во время выключенной программы, также настройка глубины проверки диалогов
Выделение группы аккаунтов, быстрая остановка и запуск
Поддержка онлайна аккаунтов
Поддержка Antigate, Rucaptcha и ручного ввода капчи
Минимальные требования
Операционная система: Windows XP SP3 (для встроенного браузера нужен минимум Windows 7)
Процессор: 1 ГГц, x86-совместимый
Память: 1 ГБ ОЗУ и больше
Версия .NET Framework: 3.5
Интернет: 1 Мбит/сек.
Цена: 20 $, поддержка и обновления бесплатны
3. VKParser - парсер пользователей и сообществ из социальной сети ВКонтакте, а так же подробной информации о них
Парсинг пользователей из поиска (обходит лимит в 1000 пользователей и обходит бан поиска)
Парсинг всех друзей пользователя
Парсинг всех подписчиков пользователя
Парсинг всех поставивших "Мне нравится" на записи, видео, фото, заметке, комментарии записи, комментарии фото, комментарии видео
Парсинг всех сделавших "Репост" записи, видео, фото, заметке
Парсинг всех оставивших "Комментарий" в записи, в видео, в фото, в заметке или в обсуждении
Парсинг всех участников сообществ
Парсинг всех на кого подписан пользователь
Получение информации о списке пользователей
Парсинг сообществ из поиска
Парсинг всех сообществ пользователя
Получение информации о списке сообществ
Настраиваемый экспорт спарсенной информации
В парсинге информации о списке сообществ получает информацию о открытости ЛС, стены, видео, документов, обсуждений и не только.
Минимальные требования
Операционная система: Windows XP SP3
Процессор: 1 ГГц, x86-совместимый
Память: 1 ГБ ОЗУ и больше
Версия .NET Framework: 3.5
Интернет: 1 Мбит/сек.