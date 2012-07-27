Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Набор программ для работы с ВК

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Старый Сегодня, 15:02
#1
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 829
Благодарностей: 101
УГ: 0
КП: 0.084
подарки
Набор программ для работы с ВК
Хочу порекомендовать отличные программы для работы с соц сетью Вконтакте.
Набор функций огромен и каждый найдет то что ему нужно. Тех поддержка на высоте.

1 . VKAccountsManager - комбайн для аккаунтов ВКонтакте
  • Одновременная поддержка большого количества аккаунтов, поддержка прокси HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
  • Можно ограничить работу задания в одновременном количестве потоков
  • Встроенный браузер
  • Инвайтинг друзей в сообщество
  • Инвайтинг участников сообщества на встречу
  • Регистрация, разморозка аккаунтов, привязка номеров, восстановление аккаунта при старте, удаление аккаунта в конце работы
  • Чекинг аккаунта при старте и в конце (голоса, сообщества, Имя, Фамилия, город, кол-во аватарок и т.д.)
  • Заполнение аккаунтов информацией — от статуса до военной службы
  • Гибко настраиваемая чистка страницы: стена, друзья, заявки в друзья, фото, черный список, диалоги, видеозаписи, аудиозаписи, сообщества, образование, работа, статус, мировоззрение и т.д.
  • Заполнение аккаунтов: аудиозаписи и видеозаписи из поиска, загрузка видео на аккаунт из ПК
  • Загрузка аватарок, фотоальбомов, можно загружать фото в уже существующий альбом, уникализация загружаемых изображений
  • Смена пароля на указанный, либо случайный, длинна пароля задается
  • Рассылка пользователям (скриншот выше), при отправке ЛС возможны прикрепления - фото из ПК, ссылка, документ из ПК, или уже загруженный в ВК объект
  • Размещение записей на стене, возможны прикрепления - фото из ПК, ссылка, документ из ПК, или уже загруженный в ВК объект
  • Везде при работе с текстом его можно рандомизировать через { | }
  • Для капчи поддерживается antigate, rucaptcha, либо ручной режим
  • Каждый аккаунт можно отдельно запустить-остановить, переместить в списке, добавить-редактировать
Минимальные требования

Операционная система: Windows XP SP3 (для встроенного браузера нужен минимум Windows 7)
Процессор: 1 ГГц, x86-совместимый
Память: 1 ГБ ОЗУ и больше
Версия .NET Framework: 4.0 (для обновлятора нужен .NET Framework: 3.5)
Интернет: 1 Мбит/сек.

Цена: 50 $, поддержка и обновления бесплатны



2. VKTalker - многофункциональный автоответчик для личных сообщений ВКонтакте
  • Встроенный браузер
  • Скачивание диалогов вместе с прикреплениями
  • Группирование аккаунтов, каждая группа с своими настройками
  • Рандомизация текста {|} (и на который реагировать и ответа), макросы, прикрепления, вставка имени, фамилии собеседника, вставка случайного числа
  • Настраиваемая по ключевым словам, либо полная переадресация: клиент -> бот -> главный аккаунт и наоборот (команда %resend%)
  • Вступления в сообщества, которые прислали, 1-3 лайка и 1-3 репоста в каждом из сообществе
  • Очистка диалогов, принятие заявок в друзья, отправка сообщений при принятии заявок
  • Настройка реакции на сообщения, ограничение, на сколько сообщений реагировать, возможность указания чредности ответов
  • Настройка паузы перед реакцией на сообщения, настройка скорости набора текста в ответ, при наборе ответа собеседник видит пишущую ручку, будто по ту сторону экрана действительно сидит человек
  • Прокси HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, либо без прокси
  • Удобное заполнение прокси, либо массово, либо индивидуально
  • Выборка: реагировать только на новые сообщения, либо еще обработать сообщения, которые пришли во время выключенной программы, также настройка глубины проверки диалогов
  • Выделение группы аккаунтов, быстрая остановка и запуск
  • Поддержка онлайна аккаунтов
  • Поддержка Antigate, Rucaptcha и ручного ввода капчи

Минимальные требования
Операционная система: Windows XP SP3 (для встроенного браузера нужен минимум Windows 7)
Процессор: 1 ГГц, x86-совместимый
Память: 1 ГБ ОЗУ и больше
Версия .NET Framework: 3.5
Интернет: 1 Мбит/сек.

Цена: 20 $, поддержка и обновления бесплатны


3. VKParser - парсер пользователей и сообществ из социальной сети ВКонтакте, а так же подробной информации о них
  • Парсинг пользователей из поиска (обходит лимит в 1000 пользователей и обходит бан поиска)
  • Парсинг всех друзей пользователя
  • Парсинг всех подписчиков пользователя
  • Парсинг всех поставивших "Мне нравится" на записи, видео, фото, заметке, комментарии записи, комментарии фото, комментарии видео
  • Парсинг всех сделавших "Репост" записи, видео, фото, заметке
  • Парсинг всех оставивших "Комментарий" в записи, в видео, в фото, в заметке или в обсуждении
  • Парсинг всех участников сообществ
  • Парсинг всех на кого подписан пользователь
  • Получение информации о списке пользователей
  • Парсинг сообществ из поиска
  • Парсинг всех сообществ пользователя
  • Получение информации о списке сообществ
  • Настраиваемый экспорт спарсенной информации
  • В парсинге информации о списке сообществ получает информацию о открытости ЛС, стены, видео, документов, обсуждений и не только.

Минимальные требования

Операционная система: Windows XP SP3
Процессор: 1 ГГц, x86-совместимый
Память: 1 ГБ ОЗУ и больше
Версия .NET Framework: 3.5
Интернет: 1 Мбит/сек.


Цена: 15 $, поддержка и обновления бесплатны
__________________
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Atlantik вне форума  
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